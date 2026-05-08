TPHCM mát rượi dưới những “mái vòm” cây xanh

Trong bối cảnh TPHCM liên tục ghi nhận nền nhiệt cao kỷ lục, kéo dài từ sáng đến chiều, những tuyến đường rợp bóng cây xanh đang trở thành "lá phổi xanh" quý giá, điều hòa không khí, mang lại cảm giác mát mẻ, dễ chịu cho người dân giữa cái nắng gay gắt.

Đường Lê Duẩn (phường Sài Gòn), đoạn trước Dinh Độc Lập và khu vực Công viên 30/4, nổi bật với những hàng cây cổ thụ lâu năm, tạo nên một không gian xanh hiếm có. Sau đợt cắt tỉa, chăm sóc định kỳ trước mùa mưa, nhiều tán lá non đang vươn rộng, phủ bóng xuống đường, mang đến vẻ xanh tươi và dịu mát cho khu vực trung tâm.

Những hàng cây dầu, sao và me dọc các tuyến đường trung tâm không chỉ góp phần giảm nhiệt mà còn tạo nên những cung đường đẹp, đặc trưng của TPHCM mỗi khi hè về.

Hai tuyến đường Trường Sa và Hoàng Sa, uốn lượn quanh kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè, nổi bật với mảng xanh trải dài nhiều kilomet.

Dòng kênh này, sau nhiều năm cải tạo, không chỉ hồi sinh về môi trường mà còn trở thành không gian sinh hoạt cộng đồng, nơi người dân tập thể dục, nghỉ ngơi và tận hưởng những khoảng xanh hiếm hoi.

Anh Hoàng Văn Trọng (phường Bình Thạnh) chia sẻ: "Ngày nào tôi cũng ra dọc Kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè để hóng mát, đi bộ và tập thể dục. Giữa không gian đô thị đông đúc, việc có được một khoảng xanh để thư giãn, hít thở không khí trong lành giữa những ngày nắng nóng như thế này là điều rất tuyệt vời".

Nhiều tuyến đường như Hùng Vương, An Dương Vương, Ngô Gia Tự, Nguyễn Chí Thanh hay Lê Hồng Phong vẫn giữ được những hàng cây cổ thụ nhiều năm tuổi, góp phần tạo nên cảnh quan đặc trưng, gắn bó với nhiều thế hệ người dân TPHCM.

Đặc biệt, những tán cây lớn phủ kín cả mặt đường Nguyễn Tri Phương (phường Vườn Lài) giúp giảm bớt cái nóng hầm hập của bê tông và khói bụi xe cộ vào giờ cao điểm.

Tại khu vực phường Xuân Hoà, các tuyến đường như Võ Văn Tần, Nguyễn Bỉnh Khiêm, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Bà Huyện Thanh Quan... nổi bật với những hàng me xanh trải dài.

Cây me, với tán rộng, lá nhỏ và khả năng tạo bóng mát hiệu quả, đã trở thành hình ảnh quen thuộc, đi vào thơ ca và ký ức của nhiều người dân thành phố.

Dưới những tán me xanh mát, người dân và du khách thong thả đi bộ, tránh cái nắng gay gắt vào mùa nắng nóng.

Trong thời gian qua, TPHCM đã đẩy mạnh phát triển thêm các công viên, không gian công cộng và mảng xanh đô thị nhằm đáp ứng nhu cầu vui chơi, thư giãn của người dân. Những không gian xanh mát này không chỉ góp phần cải thiện cảnh quan, giảm bớt hiệu ứng bê tông hóa mà còn tạo thêm nơi sinh hoạt cộng đồng, giúp người dân có thêm điểm dừng chân, nghỉ ngơi giữa những ngày nắng nóng kéo dài.

Trên các đại lộ hiện đại như Mai Chí Thọ, Phạm Văn Đồng, Nguyễn Văn Linh..., thành phố cũng quy hoạch nhiều mảng xanh và hàng cây lớn nhằm giảm nhiệt cho khu vực đô thị mới.

Những tuyến đường phủ bóng cây xanh không chỉ góp phần cải thiện môi trường sống mà còn tạo nên nét đặc trưng riêng của TPHCM trong những ngày nắng nóng kéo dài, khẳng định vai trò không thể thiếu của mảng xanh đô thị trong việc nâng cao chất lượng cuộc sống người dân.