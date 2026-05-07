Ba bệnh viện nghìn tỷ ở cửa ngõ TPHCM giúp thay đổi diện mạo y tế khu vực

Ngày 24/4/2025, Bệnh viện Đa khoa khu vực Thủ Đức, một trong những công trình trọng điểm chào mừng 50 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, đã chính thức khánh thành tại cửa ngõ Đông Bắc TPHCM.

Dự án Bệnh viện Đa khoa khu vực Thủ Đức có tổng mức đầu tư 1.915 tỷ đồng, trên diện tích hơn 58.000m2, với quy mô 1.000 giường bệnh chất lượng cao. Bệnh viện được trang bị hệ thống thiết bị y khoa đồng bộ, hiện đại, hình thành các chuyên khoa sâu, đáp ứng tiêu chuẩn bệnh viện đa khoa hạng 1.

Khối công trình chính gồm 1 tầng hầm và 10 tầng nổi, bố trí đầy đủ các khoa phòng chức năng, cung cấp dịch vụ y tế chuyên sâu đa dạng.

Sau một năm đi vào hoạt động, Bệnh viện Đa khoa khu vực Thủ Đức đã ghi nhận sự gia tăng đáng kể về số lượng bệnh nhân. Số lượt khám ngoại trú dao động từ 3.500 đến 4.000 lượt/ngày, tăng so với mức trung bình 3.000 lượt trước đó. Số ca điều trị nội trú cũng tăng từ khoảng 550 lên 750 - 800 trường hợp.

Bệnh viện tiếp tục đầu tư hoàn thiện cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng dịch vụ đồng thời chú trọng phát triển hạ tầng kỹ thuật hiện đại và cảnh quan xanh, tạo không gian thoải mái cho bệnh nhân và đội ngũ y tế.

Cùng thời điểm, Bệnh viện Đa khoa khu vực Hóc Môn cũng được khánh thành, với quy mô 1.000 giường, tổng mức đầu tư gần 1.900 tỷ đồng.

Đặc biệt, bệnh viện này còn có bãi đáp trực thăng trên tầng 12, phục vụ cấp cứu bằng đường hàng không.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Dân dụng và Công nghiệp TPHCM (Ban DDCN) cho biết, các công trình này được khởi công vào tháng 1/2021, đối mặt với nhiều khó khăn do đại dịch Covid-19. Tuy nhiên, với sự nỗ lực của các bên, dự án đã hoàn thành đúng tiến độ.

Không gian khám chữa bệnh tại các bệnh viện mới được thiết kế thông thoáng, khang trang, khắc phục tình trạng ngập úng từng xảy ra tại các bệnh viện vùng ven trước đây.

Khuôn viên bên ngoài bệnh viện được quy hoạch bài bản với nhiều mảng xanh và lối đi thông thoáng.

Vào tháng 10/2025, Bệnh viện Đa khoa khu vực Củ Chi, với quy mô 1.000 giường và tổng mức đầu tư 1.854 tỷ đồng, cũng đã khánh thành tại cửa ngõ Tây Bắc TPHCM.

Bệnh viện Đa khoa khu vực Củ Chi có 1 tầng hầm và 13 tầng nổi, được thiết kế đồng bộ, tiện nghi, thân thiện với môi trường, cùng bãi đỗ trực thăng.

Quy trình khám chữa bệnh được tối ưu hóa, các khoa lâm sàng và cận lâm sàng được sắp xếp liền kề, rút ngắn thời gian chờ đợi cho bệnh nhân.

Tiền thân là Trung tâm Y tế huyện Củ Chi với 500 giường, bệnh viện này đã phát triển lên 1.000 giường, phục vụ hơn 600.000 lượt bệnh nhân mỗi năm, chủ yếu là người dân Củ Chi và các địa phương lân cận. Năm 2024, bệnh viện tiếp nhận 528.937 lượt bệnh nhân ngoại trú và 57.067 lượt bệnh nhân nội trú.

Sở Y tế TPHCM đánh giá, việc hoàn thành ba bệnh viện cửa ngõ với cơ sở vật chất khang trang, trang thiết bị y tế hiện đại sẽ góp phần nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, phục vụ không chỉ 15 triệu người dân TPHCM mà còn các tỉnh phía Nam, đồng thời giảm tải cho các bệnh viện trung tâm.