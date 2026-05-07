Tiến hành khoan địa chất dọc tuyến metro nối trung tâm TPHCM với Cần Giờ

Hàng chục mũi khoan thăm dò địa chất đang được triển khai khẩn trương dọc tuyến đường Rừng Sác (Cần Giờ, TPHCM) nhằm phục vụ công tác chuẩn bị đầu tư và thi công tuyến Metro Bến Thành - Cần Giờ, một dự án trọng điểm kết nối trung tâm thành phố với khu vực ven biển phía Nam.

Mỗi điểm khoan được bố trí khoảng 5 nhân sự, bao gồm kỹ sư, thợ khoan, kỹ thuật viên lấy mẫu và lực lượng giám sát hiện trường. Các thiết bị chuyên dụng hoạt động liên tục, đảm bảo tiến độ khảo sát địa chất dọc tuyến.

Không khí làm việc khẩn trương diễn ra tại nhiều điểm khoan trên tuyến đường Rừng Sác. Các tổ khảo sát làm việc liên tục từ 7h đến 11h và từ 13h đến 17h hàng ngày để đảm bảo tiến độ đề ra.

Theo yêu cầu kỹ thuật, các mũi khoan thăm dò phải đạt độ sâu từ 70m, thậm chí có mũi sâu đến 80m. Tùy thuộc vào điều kiện địa tầng tại từng khu vực, thời gian khảo sát mỗi mũi khoan kéo dài từ 2 đến 3 ngày để xác định cấu trúc nền đất.

Tại các điểm khoan, các kỹ thuật viên cẩn trọng kiểm tra từng mẫu đất được đưa lên từ lòng đất, sau đó phân loại và bảo quản trong các ống chứa chuyên dụng.

Những mẫu địa chất này sẽ được phân tích kỹ lưỡng, tạo cơ sở dữ liệu quan trọng phục vụ thiết kế và thi công tuyến Metro Bến Thành - Cần Giờ trong thời gian tới.

Một kỹ thuật viên tại điểm khoan trên đường Rừng Sác chia sẻ: "Khu vực có địa tầng mềm như đất sét, chỉ số xuyên thấu thấp thì việc khoan diễn ra thuận lợi và nhanh hơn. Khi đạt độ sâu khoảng 70m, tổ kỹ thuật sẽ báo cáo để tiến hành phân tích, đánh giá trước khi tiếp tục khoan nhằm bảo đảm đúng yêu cầu kỹ thuật".

Trong giai đoạn đầu, dự kiến sẽ có tổng cộng 42 mũi khoan được triển khai dọc tuyến đường Rừng Sác.

Tuyến metro dự kiến đi qua một phần khu vực rừng phòng hộ Cần Giờ. Tuy nhiên, theo phương án điều chỉnh, hướng tuyến được thiết kế tránh khu rừng loại I, chủ yếu bám theo các trục giao thông hiện hữu và đi qua khu vực phục hồi sinh thái, bảo tồn, không xâm lấn vùng lõi Khu dự trữ sinh quyển Cần Giờ.

Tuyến Metro Bến Thành - Cần Giờ có chiều dài hơn 54km, được thiết kế với tốc độ tối đa 350km/h, kết nối trung tâm TPHCM với huyện Cần Giờ. Khi hoàn thành, dự án được kỳ vọng sẽ tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội mạnh mẽ cho khu vực ven biển phía Nam thành phố, đồng thời tăng cường khả năng liên kết với các địa phương trong vùng Đông Nam Bộ.

Trước đó, vào ngày 19/12/2025, TPHCM đã tổ chức lễ động thổ dự án đường sắt Bến Thành - Cần Giờ, do Công ty Vinspeed làm nhà đầu tư. Tuyến đường sắt này được TPHCM xác định là một trong 6 dự án đường sắt đô thị ưu tiên hoàn thành trước năm 2030.