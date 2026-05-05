Đường Cộng Hòa thông thoáng khi dỡ dải phân cách, thí điểm phân làn 3 chiều

Sáng 4/5, giao thông trên đường Cộng Hòa (phường Tân Bình) đã trở nên thông thoáng bất ngờ trong giờ cao điểm, khác hẳn cảnh ùn ứ thường thấy. Sự thay đổi này diễn ra sau khi dải phân cách bê tông cứng giữa tuyến đường được tháo dỡ, mở đường cho phương án lưu thông 3 chiều linh hoạt.

Theo Trung tâm Quản lý Giao thông và Hạ tầng kỹ thuật (Sở Xây dựng TPHCM), việc tháo dỡ dải phân cách là bước đi quan trọng để triển khai phương án tổ chức phân làn linh hoạt theo thời gian trong ngày trên đường Cộng Hòa, dự kiến hoàn thành trước ngày 15/5.

Đây là lần đầu tiên TPHCM áp dụng hình thức phân luồng đường đảo chiều theo khung giờ, nhằm tận dụng tối đa diện tích mặt đường và phù hợp với lưu lượng phương tiện.

Cụ thể, trong giờ cao điểm buổi sáng, hướng từ cửa ngõ An Sương, mũi tàu Cộng Hòa vào trung tâm sẽ được ưu tiên 4 làn xe để thoát dòng người nhanh nhất, trong khi chiều ngược lại chỉ còn 2 làn. Vào giờ cao điểm buổi chiều, quy trình sẽ đảo ngược: hướng từ trung tâm thoát ra chiếm 4 làn xe, chiều vào còn 2 làn. Giờ thấp điểm, trục giữa được chia đôi, mỗi bên 3 làn xe, trả lại trạng thái cân bằng.

Ghi nhận của phóng viên Dân trí cho thấy, trong giờ cao điểm sáng đầu tuần, lượng phương tiện trên đường Cộng Hòa di chuyển khá ổn định, dòng xe nối dài nhưng không xảy ra tình trạng ùn ứ nghiêm trọng như trước đây.

Đoạn đường dài khoảng 3km từ Trường Chinh đến Út Tịch đã được mở rộng thêm 2-3m sau khi hàng cây xanh và dải phân cách bê tông được tháo dỡ. Việc tăng thêm không gian lưu thông này được kỳ vọng sẽ giảm áp lực giao thông đáng kể cho trục đường vốn nhiều năm tắc nghẽn, đặc biệt là khu vực cửa ngõ sân bay Tân Sơn Nhất.

Tuy nhiên, khu vực này hiện vẫn chưa được lắp đặt đầy đủ biển báo và hướng dẫn giao thông, khiến không ít người đi đường lúng túng khi di chuyển giữa dòng phương tiện đông đúc.

Anh Trần Thành Đạt (phường Gò Vấp) chia sẻ: "Tôi thường xuyên đi qua tuyến đường này nên cảm nhận rõ sự thay đổi. Cảnh quan giờ khác hẳn khi không còn hàng cây và dải phân cách giữa đường, bù lại giao thông cũng thông thoáng hơn, không còn cảnh kẹt xe kéo dài như trước".

Đường Cộng Hòa là trục giao thông huyết mạch kết nối khu Tây Bắc với trung tâm TPHCM và khu vực sân bay Tân Sơn Nhất. Tuy nhiên, tuyến đường này thường xuyên rơi vào tình trạng quá tải, đặc biệt trong các khung giờ cao điểm. Nút giao Cộng Hòa - Hoàng Hoa Thám, dù đã có cầu vượt, vẫn là "điểm nóng" về ùn tắc do mật độ phương tiện dày đặc và dòng xe đan xen phức tạp. Việc tổ chức lại giao thông theo mô hình 3 chiều được kỳ vọng sẽ góp phần phân bổ lại lưu lượng phương tiện theo thời gian, qua đó giảm áp lực cho tuyến đường và cải thiện khả năng kết nối khu vực cửa ngõ sân bay Tân Sơn Nhất với trung tâm thành phố.