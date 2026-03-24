TPHCM lấy nước hồ Dầu Tiếng, Trị An đẩy mặn mùa khô

Chủ tịch UBND TPHCM vừa chỉ đạo các sở, ngành, địa phương tiếp tục triển khai giải pháp ứng phó hạn hán, xâm nhập mặn trong mùa khô.

Chỉ đạo được đưa ra sau khi Bộ Nông nghiệp và Môi trường nhận định nguy cơ hạn hán, cháy rừng có thể xảy ra cục bộ ở Đông Nam Bộ, Nam Trung Bộ và xâm nhập mặn tăng cao bất thường ở Đồng bằng sông Cửu Long.

Lãnh đạo TPHCM yêu cầu Sở Nông nghiệp và Môi trường tiếp tục theo dõi sát tình hình khí tượng thủy văn, diễn biến hạn hán, xâm nhập mặn để đưa ra cảnh báo kịp thời.

Hồ thủy điện Trị An (Ảnh: Phước Tuần).

Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ động phối hợp với Công ty Khai thác thủy lợi Miền Nam và Công ty Thủy điện Trị An xây dựng kế hoạch vận hành xả nước của hồ Dầu Tiếng, hồ Trị An.

Nước từ các hồ nói trên sẽ giúp đẩy mặn, kiểm soát xâm nhập mặn; bổ sung cho hệ thống sông, kênh, rạch hạ du.

Các đơn vị cũng được yêu cầu bảo đảm cấp nước phục vụ sản xuất và sinh hoạt trong giai đoạn cao điểm khô hạn; xây dựng kế hoạch sản xuất nông nghiệp phù hợp với tình hình nguồn nước. Việc phòng, chống hạn hán, xâm nhập mặn phải phù hợp với thông tin hiện trạng, dự báo khí tượng, thủy văn, nguồn nước...

Sở Nông nghiệp và Môi trường chịu trách nhiệm đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các công trình cấp nước sinh hoạt nông thôn tập trung. Thành phố tiếp tục ưu tiên nâng cấp hệ thống thủy lợi, đặc biệt là công trình cấp nước, ngăn mặn ở các vùng thường xuyên khó khăn về nguồn nước.

Lãnh đạo TPHCM cũng đề nghị Công ty Khai thác thủy lợi Miền Nam phối hợp chặt chẽ với Sở Nông nghiệp và Môi trường, Công ty Quản lý khai thác dịch vụ thủy lợi TPHCM và Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn trong việc xả nước đẩy mặn cho nhà máy nước Tân Hiệp trên sông Sài Gòn.