TPHCM khởi công loạt công trình chào mừng Đại hội Đảng

Sáng 15/1, TPHCM đã đồng loạt khởi công và động thổ 4 dự án hạ tầng trọng điểm, đánh dấu bước phát triển đột phá trong quy hoạch đô thị và giao thông, đồng thời chào mừng Đại hội XIV của Đảng. Sự kiện được tổ chức dưới hình thức cầu truyền hình trực tiếp và trực tuyến, thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân và giới chuyên môn.

Bốn dự án lớn bao gồm: Khởi công tuyến Metro số 2 (đoạn Bến Thành - Tham Lương); động thổ Khu Liên hợp Thể dục thể thao Rạch Chiếc; động thổ cầu Cần Giờ trị giá 13.200 tỷ đồng và cầu Phú Mỹ 2 (Ảnh: Phương Quyên).

Điểm cầu trung tâm của buổi lễ được đặt tại Khu Liên hợp Thể dục thể thao Rạch Chiếc (phường Bình Trưng), với sự hiện diện của ông Trương Tấn Sang - nguyên Chủ tịch nước, Đại tướng Lê Hồng Anh - nguyên Thường trực Ban Bí thư, Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang cùng đại diện các cơ quan Trung ương, lãnh đạo các sở, ban, ngành và địa phương.

Động thổ, khởi công các công trình làm đổi thay bộ mặt TPHCM (Video: Cao Bách - Công Triệu).

Dự án Khu liên hợp thể dục thể thao quốc gia Rạch Chiếc, được đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP) với tổng mức đầu tư dự kiến hơn 145.600 tỷ đồng, sẽ tọa lạc tại phường Bình Trưng trên diện tích khoảng 186,78ha. Vị trí chiến lược này giáp ranh với khu đô thị Saigon Sports City, rạch Mương Kinh, đường Võ Nguyên Giáp, Mai Chí Thọ, khu dân cư, cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây và rạch Chiếc.

Các hạng mục chính của dự án bao gồm sân vận động hiện đại nhất Việt Nam với sức chứa 65.000-75.000 chỗ ngồi, nhà thi đấu tổng hợp 18.000 chỗ, trung tâm thể thao dưới nước, học viện bóng đá, bệnh viện thể thao, trung tâm triển lãm và công viên công cộng (Ảnh: Phương Quyên).

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang và ông Đặng Minh Trường, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Sungroup tại buổi lễ động thổ khu liên hợp thể dục thể thao Rạch Chiếc (Ảnh: Phương Quyên).

Riêng dự án Khu liên hợp thể dục thể thao Rạch Chiếc có quy mô lớn, mang tầm vóc chiến lược đặc biệt. Đây không chỉ là công trình thể thao đơn thuần mà là tổ hợp đa chức năng. Khi hoàn thành, khu liên hợp được kỳ vọng trở thành trung tâm thể thao hiện đại tầm quốc gia và khu vực, có khả năng tổ chức các sự kiện lớn, phục vụ đào tạo thể thao thành tích cao và mở rộng không gian thể thao công cộng cho cộng đồng. Dự án Rạch Chiếc còn gắn trực tiếp với định hướng phát triển ngành công nghiệp văn hóa của TPHCM. Thành phố hướng tới mục tiêu đưa lĩnh vực này trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, đóng góp quan trọng cho tăng trưởng và phát huy bản sắc văn hóa đô thị đặc trưng.

"Việc triển khai đồng thời các dự án thể hiện rõ tư duy đổi mới trong phát triển, phù hợp tinh thần Nghị quyết 68 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân. Thành phố ghi nhận, đánh giá cao sự phối hợp trách nhiệm của các bộ, ngành Trung ương và sự đồng hành của cộng đồng doanh nghiệp trong quá trình chuẩn bị, triển khai 4 dự án”, ông Nguyễn Lộc Hà, Phó Chủ tịch UBND TPHCM nói (Ảnh: Phương Quyên).

Dự án đặt mục tiêu cụ thể hóa quy hoạch đã được Thủ tướng phê duyệt, hình thành trung tâm thể dục thể thao hiện đại tầm cỡ quốc gia và khu vực. Nơi đây sẽ phục vụ thi đấu, huấn luyện vận động viên, tổ chức các sự kiện thể thao lớn, đồng thời đáp ứng nhu cầu rèn luyện thể chất của cộng đồng (Ảnh: Nam Anh).

Tại Depot Tham Lương (phường Đông Hưng Thuận), lễ khởi công tuyến Metro số 2 (đoạn Bến Thành - Tham Lương) đã diễn ra. Đây là dự án trọng điểm, được kỳ vọng tạo bước đột phá cho hệ thống giao thông đô thị và là dự án tiên phong áp dụng các cơ chế, chính sách đặc thù theo Nghị quyết 188/2025/QH15 của Quốc hội (Ảnh: Nam Anh).

Các đơn vị thi công đặt mục tiêu hoàn thành toàn bộ dự án trong 57 tháng, đưa tuyến Metro số 2 vào khai thác cuối năm 2030 (Ảnh: Nam Anh).

Phát biểu tại lễ khởi công, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Xuân Cường nhấn mạnh: "TPHCM là đô thị đặc biệt, đầu tàu kinh tế của cả nước, với quy mô dân số lớn, tốc độ đô thị hóa cao và nhu cầu đi lại ngày càng gia tăng. Thực tiễn đó đặt ra yêu cầu cấp bách phải phát triển mạnh mẽ hệ thống giao thông công cộng khối lượng lớn, trong đó mục tiêu là xây dựng và phát triển mạng lưới đường sắt đô thị hiện đại, đồng bộ, giữ vai trò trụ cột trong hệ thống vận tải hành khách công cộng của Thành phố; tăng cường kết nối nội đô và liên vùng".

Tuyến Metro số 2 (đoạn Bến Thành - Tham Lương) có tổng chiều dài hơn 11km, bao gồm 9km đi ngầm và 2km đi trên cao, với 11 nhà ga (10 ga ngầm, 1 ga trên cao). Tuyến tàu này sẽ đi qua 14 phường thuộc TPHCM, kết nối các khu vực trọng điểm của thành phố. Dự án có tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 57.000 tỷ đồng, sử dụng nguồn vốn ngân sách thành phố.

Dự án Metro số 2 có quy mô lớn, kỹ thuật phức tạp, áp dụng công nghệ vận hành hoàn toàn tự động (GoA4 - cấp độ tự động hóa cao nhất), không có lái tàu và nhân viên trên tàu, đi qua khu vực đô thị có mật độ dân cư cao. Điều này hứa hẹn nâng cao độ an toàn, chính xác và hiệu quả khai thác (Ảnh: Nam Anh).

Phó Bí thư thường trực Thành ủy TPHCM Lê Quốc Phong, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Nguyễn Phước Lộc và Phó Chủ tịch UBND TPHCM Hoàng Nguyên Dinh đã tham dự lễ động thổ dự án đầu tư xây dựng cầu Phú Mỹ 2, công trình nối liền TPHCM với tỉnh Đồng Nai (Ảnh: Khoa Nguyễn).

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Hoàng Nguyên Dinh phát biểu tại buổi lễ, đánh giá: "Sự kiện hôm nay không chỉ đánh dấu bước khởi đầu của một công trình giao thông công cộng, mà còn là biểu tượng cho khát vọng phát triển của TPHCM, một đô thị hiện đại, giàu tính kết nối, năng động và bền vững trong tương lai". (Ảnh: Khoa Nguyễn)

Cầu Phú Mỹ 2 có tổng chiều dài 6,3km, bao gồm phần cầu và hệ thống đường dẫn, trong đó đoạn qua TPHCM dài khoảng 4,6km và đoạn qua tỉnh Đồng Nai dài 1,7km. Công trình có tổng mức đầu tư dự kiến hơn 23.000 tỷ đồng, triển khai theo phương thức đối tác công tư (PPP), hợp đồng BT (xây dựng - chuyển giao) (Ảnh: Khoa Nguyễn)

Cầu Phú Mỹ 2 là dự án đầu tiên tại TPHCM áp dụng giải pháp đường nhiều tầng, gồm tuyến đường dưới mặt đất kết hợp hai tầng cầu cạn. Giải pháp này được lựa chọn do một số đoạn tuyến, đặc biệt khu vực đường Hoàng Quốc Việt, có lộ giới hẹp, không đáp ứng yêu cầu mở rộng đường theo phương án truyền thống.

Sau khi hoàn thành, cầu Phú Mỹ 2 được kỳ vọng sẽ chia sẻ áp lực giao thông cho cầu Phú Mỹ hiện hữu, đồng thời tạo thêm hướng kết nối thuận lợi từ khu Nam TPHCM đi các tỉnh Đông Nam Bộ và sân bay Long Thành (Ảnh: Khoa Nguyễn).

Tại xã Nhà Bè, lễ khởi công, động thổ cầu Cần Giờ đã diễn ra trong không khí sôi nổi. Đây là công trình mang ý nghĩa chiến lược đặc biệt, thay thế phà Bình Khánh, phá thế độc đạo giao thông đường thủy, mở ra không gian phát triển mới về phía biển Đông Nam, hoàn chỉnh mạng lưới giao thông phía Nam thành phố, thúc đẩy thu hút đầu tư, phát triển du lịch sinh thái, đô thị lấn biển và kinh tế biển. Đồng thời, dự án cũng bảo đảm hài hòa giữa phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ môi trường, nâng cao chất lượng đời sống nhân dân, góp phần gìn giữ giá trị Khu dự trữ sinh quyển rừng ngập mặn Cần Giờ (Ảnh: Trịnh Nguyễn).

Cầu Cần Giờ được xem là công trình hạ tầng được người dân TPHCM chờ đợi suốt nhiều thập kỷ, với kỳ vọng phá vỡ thế "ốc đảo" của khu vực Cần Giờ, mở ra dư địa phát triển mới cho kinh tế biển và đô thị ven biển phía Nam TPHCM.

Dự án có tổng chiều dài 6,3km, trong đó cầu chính vượt sông Soài Rạp dài gần 3km. Tổng mức đầu tư sơ bộ của dự án khoảng 13.201 tỷ đồng. Trong đó, chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư do ngân sách TPHCM đảm bảo; phần xây dựng cầu triển khai theo hình thức hợp đồng BT (Ảnh: Trịnh Nguyễn).