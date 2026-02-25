Hà Nội triển khai ngay các nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị

Thứ tư, 25/02/2026 - 18:51

Bí thư Thành ủy Nguyễn Duy Ngọc phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị. (Nguồn: Cổng thông tin điện tử UBND TP Hà Nội)

Ngày 25/2, ngay sau khi kết thúc Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 79-NQ/TW, ngày 6/1/2026 của Bộ Chính trị về "Phát triển kinh tế nhà nước" và Nghị quyết số 80-NQ/TW, ngày 7/1/2026 của Bộ Chính trị về "Phát triển văn hóa Việt Nam", Thành ủy Hà Nội đã tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai Chương trình hành động của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội thực hiện các nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị.

Hội nghị thể hiện tinh thần vào cuộc khẩn trương, trách nhiệm, tiên phong của Đảng bộ, chính quyền Thủ đô trong thực hiện các Nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị ngay sau Hội nghị toàn quốc trên quan điểm đột phá, hành động, đoàn kết, phát triển.

Tham dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Nguyễn Duy Ngọc; lãnh đạo Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố...

Hội nghị được tổ chức trực tiếp tại hội trường Thành ủy Hà Nội và kết nối trực tuyến đến 885 điểm cầu của 126 xã, phường và các Đảng ủy trực thuộc với hơn 150 nghìn cán bộ, đảng viên của toàn Đảng bộ thành phố tham dự.

Tại hội nghị, Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong trình bày tóm tắt Chương trình số 05-CT/TU của Thành ủy Hà Nội thực hiện Nghị quyết số 71-NQ/TW ngày 22/8/2025 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo; Chương trình hành động số 06-CTr/TU nhằm cụ thể hóa Nghị quyết số 72-NQ/TW của Bộ Chính trị về các giải pháp đột phá trong bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân; dự thảo Chương trình hành động của Thành ủy thực hiện Nghị quyết số 80-NQ/TW ngày 7/1/2026 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Vũ Đại Thắng trình bày dự thảo Chương trình hành động của Thành ủy thực hiện Nghị quyết số 79-NQ/TW ngày 6/1/2026 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế nhà nước.

Phát biểu kết luận, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Nguyễn Duy Ngọc cho biết, thực hiện chỉ đạo của Trung ương, cùng với các Tỉnh, Thành ủy trong cả nước, ngay sau hội nghị toàn quốc sáng 25/2, Thành ủy Hà Nội tổ chức Hội nghị nghiên cứu, quán triệt và triển khai các Chương trình hành động thực hiện các Nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị.

Cụ thể hóa 4 Chương trình hành động, Bí thư Thành ủy yêu cầu tập trung vào các nội dung cốt lõi.

Hà Nội coi giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu, là tương lai dân tộc và thủ đô. Giáo dục Thủ đô không chỉ dừng lại ở mục tiêu dẫn đầu cả nước mà phải phấn đấu ngang bằng về chất lượng với giáo dục của các thủ đô phát triển trong khu vực và thế giới.

Về lĩnh vực y tế và chăm sóc sức khỏe nhân dân, tầm nhìn và mục tiêu là xây dựng nền y tế thủ đô tương xứng với vị thế trung tâm của cả nước, phấn đấu đưa Hà Nội trở thành trung tâm y tế hàng đầu khu vực và thế giới; người dân được tiếp cận dịch vụ y tế nhanh, công bằng, liên tục; thực hiện hiệu quả chính sách bảo hiểm y tế toàn dân, đặc biệt là nhóm đối tượng dễ bị tổn thương.

Đối với phát triển kinh tế nhà nước, Hà Nội khẳng định vai trò chủ đạo của kinh tế nhà nước tập trung vào 6 trụ cột, nhất là đảm bảo định hướng xã hội chủ nghĩa, dẫn dắt những lĩnh vực, ngành nghề then chốt, thiết yếu về hạ tầng đô thị xanh, số, thông minh; giao thông đa phương thức, nhà ở đa mục tiêu; môi trường, cảnh quan sinh thái; năng lượng và công nghệ chiến lược...

Để các chương trình hành động thực sự đi vào cuộc sống, Bí thư Thành ủy Nguyễn Duy Ngọc yêu cầu, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị xuyên suốt 4 trục từ thành phố đến cơ sở nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, khẩn trương bắt tay vào việc cụ thể hóa các chương trình hành động thành các kế hoạch, đề án khả thi, phù hợp với điều kiện thực tiễn của từng địa bàn, đơn vị với tinh thần “hiểu sâu, hành động đúng, làm đến cùng”.

Các cơ quan, đơn vị thực hiện những chương trình hành động với quyết tâm chính trị cao, tinh thần chủ động, sáng tạo; bảo đảm tiến độ, chất lượng và hiệu quả; lấy sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp làm thước đo, từ đó tạo ra động lực tinh thần và nguồn lực vật chất to lớn để đưa các quyết sách chiến lược vào cuộc sống nhanh nhất, sớm nhất.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc chỉ đạo, Đảng ủy Ủy ban nhân dân thành phố cùng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy và Văn phòng Thành ủy là đầu mối theo dõi, đôn đốc sát sao tiến độ thực hiện các chương trình hành động của toàn Đảng bộ thành phố.

Các đơn vị chủ động phối hợp với các cơ quan, ban Đảng Trung ương, các ban Đảng và các sở, ngành để kịp thời tổng hợp tình hình, báo cáo và tham mưu Thường trực, Ban Thường vụ Thành ủy có những chỉ đạo tháo gỡ ngay các “điểm nghẽn”, vướng mắc phát sinh từ thực tiễn và xin ý kiến Trung ương những vấn đề vượt thẩm quyền...