TPHCM khắc phục triệt để việc đùn đẩy, trì hoãn công việc

Ngày 23/9, Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực TPHCM thông tin tới báo chí các nội dung của phiên họp lần thứ 11. Phiên họp do Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang chủ trì, nhằm đánh giá tình hình, kết quả công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và kết quả hoạt động của ban chỉ đạo từ đầu năm đến nay, thảo luận một số nhiệm vụ trọng tâm triển khai trong thời gian tới.

Thời gian qua, công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực tiếp tục được đẩy mạnh quyết liệt, góp phần quan trọng trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng, giữ vững ổn định chính trị, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, tăng cường, củng cố niềm tin của nhân dân.

Trung tướng Mai Hoàng, Giám đốc Công an TPHCM, phát biểu tại phiên họp. (Ảnh: Ban chỉ đạo cung cấp)

Công tác phòng, chống lãng phí được các cấp, các ngành tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, trong đó tập trung rà soát, xử lý công trình, nhà đất là tài sản công khi sắp xếp, tinh gọn bộ máy, đơn vị hành chính; đảm bảo thống kê đầy đủ, chính xác thực trạng; tổ chức bàn giao, tiếp nhận, khai thác tài sản đúng quy định, hiệu quả, tránh bỏ sót, gây thất thoát, lãng phí tài sản. Trong đó, TPHCM đã tháo gỡ 266/838 công trình, dự án, khu đất tồn đọng, vướng mắc.

Công tác kiểm tra, thanh tra, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án được các cơ quan chức năng phối hợp chặt chẽ, đồng bộ và xử lý nghiêm minh, kịp thời các sai phạm, tham nhũng, tiêu cực; các cơ quan tiến hành tố tụng thành phố đã chủ động nhận diện, phát hiện, khởi tố, điều tra, xử lý nhiều vụ án tham nhũng, trong đó có các vụ án, vụ việc thuộc diện ban chỉ đạo theo dõi.

Viện trưởng VKSND TPHCM Lê Văn Đông phát biểu tại phiên họp. (Ảnh: Ban chỉ đạo cung cấp)

Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM, Ủy ban Kiểm tra các cấp đã tập trung kiểm tra và xử lý nghiêm nhiều cán bộ, đảng viên sai phạm, kể cả người đứng đầu; công tác thi hành án dân sự đã có bước tiến quan trọng, giá trị thi hành xong tăng mạnh so với cùng kỳ.

Thời gian tới, Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực TPHCM yêu cầu các cơ quan, đơn vị tập trung đẩy mạnh công tác đấu tranh phòng ngừa tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, gắn với công tác cán bộ, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, cải cách hành chính, chuyển đổi số, vận hành chính quyền địa phương hai cấp. Toàn bộ công việc theo thẩm quyền của hai cấp chính quyền địa phương phải đảm bảo thông suốt, không để chậm trễ, không để sót việc.

Ban chỉ đạo cũng nhấn mạnh việc khắc phục triệt để tư tưởng trông chờ, ỷ lại, đùn đẩy, trì hoãn giải quyết công việc; không được lấy lý do nhiệm vụ mới, chưa rõ, chờ hướng dẫn để đùn đẩy, né tránh trong thực thi công vụ; không gây ách tắc, lãng phí thời gian, công sức, tiền bạc của Nhà nước, của người dân, doanh nghiệp.