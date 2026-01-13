Chuyển đổi Trung tâm hành chính Bình Dương thành tòa nhà khoa học công nghệ

Chiều 13/1, UBND TPHCM phối hợp cùng với các đơn vị có liên quan tổ chức họp báo lễ công bố phát triển đô thị khoa học công nghệ Bắc TPHCM.

Đề án đô thị khoa học công nghệ Bắc TPHCM là đề án mang tính định hướng chiến lược của TPHCM trong việc định hình và định danh một không gian phát triển khoa học công nghệ quy mô lớn, gắn trực tiếp với hành lang sản xuất công nghệ cao tại khu vực phía Bắc và Tây Bắc thành phố.

Đề án nhằm tạo dựng một cực tăng trưởng mới dựa trên khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và kinh tế tri thức, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh dài hạn và vai trò đầu tàu của TPHCM trong giai đoạn phát triển mới.

Trung tâm hành chính tỉnh Bình Dương (cũ) được chuyển đổi công năng thành trung tâm khoa học công nghệ (Ảnh: Phạm Diện).

Đề án tổ chức không gian phát triển theo cấu trúc tích hợp gồm: Trung tâm phát triển khoa học công nghệ với quy mô khoảng 103ha, cùng với 220 ha cơ sở vật chất nghiên cứu phát triển, sản xuất công nghệ cao, thử nghiệm quy mô nhỏ tạo thành vùng lõi đầu não đổi mới sáng tạo tập trung tại phường Bình Dương, giữ vai trò là điểm khởi phát mang tính chiến lược của toàn bộ hệ sinh thái.

Trung tâm đang được triển khai theo từng giai đoạn, từng bước hình thành không gian hội tụ các hoạt động khoa học công nghệ, giáo dục đào tạo và đổi mới sáng tạo, qua đó đóng vai trò dẫn dắt và lan tỏa cho toàn bộ Đô thị khoa học công nghệ Bắc TPHCM...

Buổi họp báo lễ công bố phát triển đô thị khoa học công nghệ Bắc TPHCM (Ảnh: H.L.).

Tiêu biểu là Trung tâm hành chính tỉnh Bình Dương (cũ) có thể được chuyển đổi công năng và đưa vào khai thác ngay, cho phép kích hoạt nhanh các hoạt động khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và sử dụng hiệu quả tài sản công.

Trong đó, một số dự án và công trình hạt nhân giữ vai trò kích hoạt ban đầu cho toàn bộ hệ sinh thái, bao gồm: Khuôn viên đổi mới sáng tạo Sài Gòn (Saigon Innovation Campus, khoảng 100ha) và Khu công nghệ số tập trung Bình Dương (15ha) - không gian tích hợp nghiên cứu phát triển (R&D), đổi mới sáng tạo và sản xuất tiên tiến.

Khu phức hợp khoa học và công nghệ (20ha) với hạt nhân là Trung tâm hành chính tỉnh Bình Dương (cũ) được chuyển đổi công năng thành Toà nhà khoa học Công nghệ.

Trung tâm khám phá khoa học phục vụ giáo dục STEM và lan tỏa tri thức; Khuôn viên đào tạo - nghiên cứu, Khu Công nghiệp BWID Supply Chain City, WTC Tower và Trung tâm triển lãm WTC Expo cho xúc tiến thương mại, MICE và kết nối quốc tế; cùng các không gian hỗ trợ như công viên sinh thái khoa học và hạ tầng số tập trung.

Việc tận dụng và chuyển đổi công năng các công trình hiện hữu theo mô hình hợp tác công - tư cho phép đưa các thiết chế khoa học công nghệ vào khai thác nhanh, sử dụng hiệu quả tài sản công và đạt chuẩn mực quốc tế trong vận hành.

Trước đó, ngày 6/1, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được chủ trì cuộc họp về tiến độ xây dựng đề án đô thị khoa học và công nghệ Bắc TPHCM nhằm cụ thể hóa định hướng phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số theo Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị.

Tại cuộc họp, lãnh đạo Tập đoàn Becamex cho biết, thực hiện Nghị quyết số 57, Becamex xây dựng đề án đô thị khoa học và công nghệ trở thành trung tâm khoa học và đổi mới sáng tạo cấp vùng, đóng vai trò hạt nhân nghiên cứu, phát triển, chuyển giao công nghệ và đổi mới sáng tạo của vùng Đông Nam Bộ.

Lộ trình thực hiện được chia làm 3 giai đoạn. Giai đoạn 1, quý I/2026 trình phê duyệt và công bố đề án, thành lập Ban Chỉ đạo và Ban Quản lý, khởi công Saigon Innovation Campus, bàn giao Trung tâm Hành chính tỉnh Bình Dương (cũ).

Quý II và III/2026, tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư quốc tế, chuyển đổi công năng Trung tâm hành chính tỉnh Bình Dương (cũ) thành Trung tâm khoa học công nghệ.

Giai đoạn 2, từ năm 2027-2030 tăng tốc đầu tư và hình thành hệ sinh thái. Giai đoạn 3 từ năm 2031-2035 hoàn thiện và lan tỏa.

Chủ tịch UBND TPHCM đánh giá đề án thể hiện tư duy đột phá, phù hợp xu thế phát triển quốc tế. Ông Nguyễn Văn Được cũng thống nhất nội dung và giao Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức thẩm định, trình UBND thành phố phê duyệt theo quy định.

Thành phố cũng thống nhất chủ trương chuyển đổi công năng Trung tâm hành chính tỉnh Bình Dương (cũ) thành Trung tâm khoa học công nghệ.