TPHCM duyệt quy hoạch trung tâm chính trị - hành chính mới ở Thủ Thiêm

UBND TPHCM vừa phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/500 khu trung tâm chính trị - hành chính - văn hóa và công viên hồ trung tâm tại khu đô thị mới Thủ Thiêm (phường An Khánh).

Trong đó, khu đất xây dựng trung tâm chính trị - hành chính - văn hóa và công viên hồ trung tâm rộng 33 ha, phục vụ tối đa 15.000 người trong một thời điểm. Khu đất có phía Đông giáp đường Nguyễn Cơ Thạch, phía Tây và phía Bắc giáp đường Tố Hữu, phía Nam giáp đường Mai Chí Thọ.

Khu đất xây dựng trung tâm chính trị - hành chính - văn hóa TPHCM (Ảnh: Nam Anh).

Khu đất tại Thủ Thiêm được quy hoạch trở thành trung tâm hành chính - chính trị tập trung, hiện đại và thông minh. Trung tâm sẽ là cơ quan đầu não điều hành cao nhất của siêu đô thị TPHCM, tập trung trụ sở của các cơ quan chính quyền; được thiết kế theo mô hình “công sở mở”, tích hợp hạ tầng số thông minh.

Quy mô nhân sự và không gian điều hành trung tâm chính trị - hành chính mới của TPHCM dự kiến đáp ứng nhu cầu làm việc cố định cho khoảng 6.000 cán bộ, công chức, viên chức. Khu vực còn được dự báo là điểm đến của khách vãng lai, phục vụ các giao dịch hành chính công và hoạt động đối ngoại.

Dự kiến mỗi ngày, trung tâm hành chính tiếp đón 2.000 lượt công dân và đại diện doanh nghiệp thông qua hệ thống một cửa.

Các thiết chế văn hóa và sự kiện cộng đồng có vai trò là tâm điểm văn hóa, với hệ thống nhà hát dự kiến thu hút 3.000 lượt khách/ngày khi tổ chức các sự kiện. Khu vực công viên dự kiến đón 3.000 lượt khách.

Khu vực được quy hoạch nằm tại trung tâm bán đảo Thủ Thiêm, giữ vị trí chiến lược trong cấu trúc không gian của TPHCM mới. Khu vực có vị trí đối diện trung tâm lịch sử, tạo mối liên hệ chặt chẽ về không gian, cảnh quan và tầm nhìn với trục trung tâm hiện hữu.

Mục tiêu quy hoạch là nhằm cụ thể hóa điều chỉnh cục bộ đồ án quy hoạch phân khu tỉ lệ 1/2.000 phân khu số 1 thành phố Thủ Đức (trước sáp nhập) đã được phê duyệt về bố trí, sắp xếp các công trình trọng điểm trong khu đô thị mới Thủ Thiêm gồm: trung tâm chính trị - hành chính, cung thiếu nhi, nhà hát - trung tâm biểu diễn - hội nghị với quy mô tương xứng, đáp ứng yêu cầu phát triển của thành phố (sau khi sắp xếp, sáp nhập địa giới hành chính).

Theo thông tin từ Sở Xây dựng TPHCM, dự án trung tâm chính trị - hành chính mới và công viên cảnh quan tại hồ trung tâm Thủ Thiêm dự kiến được động thổ vào dịp 30/4 năm nay. Dự án gồm trung tâm hành chính cao 33 tầng, nhà hát đa năng, công viên cảnh quan khoảng 10ha, mặt nước hơn 12ha và hầm đậu xe ngầm với tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 30.800 tỷ đồng.