TPHCM đưa cải cách hành chính vào tiêu chí xem xét bổ nhiệm

Chiều 26/2, tại buổi họp báo cung cấp thông tin về các vấn đề kinh tế - xã hội tại TPHCM, bà Nguyễn Thị Huệ, Trưởng Phòng Cải cách Hành chính (Sở Nội vụ TPHCM), đã thông tin về công tác cải cách hành chính năm 2026 của thành phố.

Theo đại diện Sở Nội vụ, năm 2026 được xác định là năm bản lề để TPHCM tạo nền tảng thực hiện các mục tiêu phát triển của giai đoạn mới. Trong bối cảnh đó, cải cách hành chính không còn là nhiệm vụ riêng lẻ mà trở thành động lực trung tâm thúc đẩy tăng trưởng bền vững, gắn với xây dựng chính quyền số.

TPHCM ứng dụng công nghệ trong việc giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính cho người dân (Ảnh: Q.Huy).

TPHCM cũng lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm, lấy mức độ hài lòng làm thước đo chất lượng phục vụ và đánh giá trách nhiệm đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

"TPHCM xác định cải cách hành chính là một trong những tiêu chí quan trọng để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ, xem xét bổ nhiệm, bổ nhiệm lại đối với người đứng đầu và cán bộ, công chức, viên chức", bà Nguyễn Thị Huệ nói.

Bám sát chủ đề năm 2026, UBND TPHCM đã ban hành kế hoạch cải cách hành chính với 92 nhiệm vụ trên 6 lĩnh vực trọng tâm, được phân công cụ thể theo nguyên tắc “6 rõ”, bảo đảm triển khai đồng bộ, hiệu quả và khả thi trong thực tiễn.

Đối với các mục tiêu trong năm mới, TPHCM hướng tới việc các chỉ số cải cách hành chính nằm trong nhóm 10 địa phương dẫn đầu cả nước; mức độ hài lòng của người dân và doanh nghiệp đạt từ 96% trở lên.

Để đạt mục tiêu đề ra, TPHCM triển khai hàng loạt giải pháp đồng bộ, rà soát 100% văn bản hướng dẫn, tổ chức thực hiện chủ trương của Đảng và pháp luật Nhà nước nhằm kịp thời sửa đổi, bổ sung phù hợp thực tiễn.

Ngoài ra, công tác cải cách thủ tục hành chính tiếp tục được đẩy mạnh với yêu cầu cắt giảm tối thiểu 50% thời gian và chi phí tuân thủ thủ tục. Toàn bộ thủ tục hành chính đủ điều kiện sẽ được cung cấp trực tuyến toàn trình; tối thiểu 80% hồ sơ được xử lý hoàn toàn trực tuyến; 100% thủ tục không phụ thuộc địa giới hành chính và tỷ lệ giải quyết đúng hạn đạt từ 98% trở lên.

Một trong những trọng tâm của TPHCM thời gian tới là cải cách tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, gắn chặt với ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số. Đây được xem là giải pháp then chốt để tối ưu quy trình, giảm đầu mối trung gian, tiết kiệm chi phí và nâng cao chất lượng phục vụ.

Thành phố cũng chú trọng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, đặc biệt ở cấp cơ sở, thông qua đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, đổi mới phương thức quản lý theo hướng lấy hiệu quả công việc làm thước đo.

Trưởng Phòng Cải cách Hành chính cho hay, năm 2026, Sở Nội vụ TPHCM được giao tham mưu nhiều nhiệm vụ quan trọng, trong đó có việc tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 với vai trò là cơ quan thường trực Ủy ban Bầu cử.

Bên cạnh đó, ngành tiếp tục rà soát, kiện toàn tổ chức bộ máy, đổi mới quản lý cán bộ, công chức, viên chức; tăng cường kiểm tra công vụ, siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính; đơn giản hóa thủ tục, nâng cao mức độ hài lòng của người dân và doanh nghiệp.