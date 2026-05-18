Bùng binh ở trung tâm TPHCM trước ngày điều chỉnh giao thông

Bùng binh Điện Biên Phủ, nút giao thông huyết mạch và biểu tượng của TPHCM với tháp đồng hồ cổ kính, sắp trải qua một cuộc "cách mạng" về tổ chức giao thông. Theo quyết định mới nhất của Sở Xây dựng, khu vực này sẽ không còn vận hành theo dạng vòng xoay truyền thống, hứa hẹn giải quyết tình trạng ùn tắc kéo dài.

Nằm tại khu trung tâm, vòng xoay Điện Biên Phủ là điểm giao cắt của hai tuyến đường lớn Điện Biên Phủ và Nguyễn Bỉnh Khiêm (phường Tân Định), đóng vai trò quan trọng trong việc kết nối giao thông giữa cửa ngõ phía Đông với trung tâm thành phố.

Mới đây, Sở Xây dựng TPHCM đã chấp thuận phương án thí điểm điều chỉnh tổ chức giao thông khu vực này, theo đề xuất của Trung tâm Quản lý giao thông và hạ tầng kỹ thuật.

Theo phương án mới, cơ quan chức năng sẽ lắp dải phân cách nối từ dải phân cách giữa đường Điện Biên Phủ đến vòng xoay phía đường Đinh Tiên Hoàng. Điều này nhằm ngăn dòng xe từ cầu Điện Biên Phủ rẽ trái vào đường Nguyễn Bỉnh Khiêm theo hướng chạy vòng tròn như hiện nay.

Đồng thời, một dải phân cách khác cũng sẽ được lắp đặt từ cầu Điện Biên Phủ đến vòng xoay, tạo riêng một phần đường cho xe rẽ trái từ đường Điện Biên Phủ vào đường Nguyễn Bỉnh Khiêm.

Ghi nhận thực tế cho thấy, các phương tiện liên tục lưu thông quanh vòng xoay và rẽ theo nhiều hướng khác nhau, gây ra tình trạng giao thông hỗn loạn, đặc biệt vào giờ cao điểm. "Trường em nằm trên đường Đinh Tiên Hoàng nên ngày nào em cũng đi qua vòng xoay Điện Biên Phủ và thường xuyên gặp cảnh ùn tắc. Nếu thời gian tới khu vực này được lắp đèn tín hiệu và tổ chức lại giao thông thì việc di chuyển sẽ thuận tiện hơn", Bảo Ngọc chia sẻ.

Lượng xe đổ về vòng xoay chủ yếu từ hai chiều đường Điện Biên Phủ và một chiều đường Nguyễn Bình Khiêm. Tình trạng ùn tắc, kẹt xe tại đây đã kéo dài trong nhiều năm qua.

Đại diện Đội Tuần tra dẫn đoàn cho biết, lực lượng CSGT luôn túc trực điều tiết giao thông tại khu vực này vào giờ cao điểm, từ thứ hai đến thứ bảy. Hiện tại, khu vực này chưa được lắp đặt đèn tín hiệu giao thông, các phương tiện chủ yếu di chuyển theo vòng xoay để quay đầu hoặc rẽ vào những tuyến đường lân cận. CSGT sẽ trực tiếp phân luồng giao thông để tránh ùn tắc.

Ngoài việc điều chỉnh dòng xe, khu vực vòng xoay Nguyễn Bỉnh Khiêm cũng sẽ được lắp đặt 2 trụ đèn tín hiệu giao thông hoạt động theo chu kỳ xanh - vàng - đỏ gồm 2 pha. Pha 1 dành cho hướng xe từ cầu Điện Biên Phủ rẽ trái vào đường Nguyễn Bỉnh Khiêm. Pha 2 dành cho dòng xe lưu thông thẳng trên đường Điện Biên Phủ hướng về cầu Điện Biên Phủ.

Thời gian thí điểm sẽ diễn ra từ ngày 23/5 đến hết ngày 23/6. Sở Xây dựng đã giao Trung tâm Quản lý giao thông và hạ tầng kỹ thuật khẩn trương triển khai phương án, lắp đặt đầy đủ biển báo, đèn tín hiệu và băng rôn hướng dẫn từ xa trước khi áp dụng điều chỉnh giao thông.

Trước đó, Sở Xây dựng đã triển khai một số giải pháp nhằm giảm áp lực giao thông tại khu vực này, bao gồm lắp đặt hệ thống đèn tín hiệu tại nút giao Điện Biên Phủ - Nguyễn Cửu Vân và đảo chiều tổ chức giao thông trên đường Mai Thị Lựu để phân luồng hợp lý hơn.

Vị trí vòng xoay Điện Biên Phủ (Đồ hoạ: Bảo Quyên)