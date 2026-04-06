TPHCM điều động bí thư một phường làm lãnh đạo Sở Nội vụ

Chiều 6/4, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Văn Thị Bạch Tuyết chủ trì lễ trao quyết định cán bộ. Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM đã điều động ông Trần Quốc Khánh, Bí thư Đảng ủy phường Tân Thành, đến nhận công tác tại UBND TPHCM để được tiếp nhận, bổ nhiệm giữ chức Phó Giám đốc Sở Nội vụ thành phố.

Đồng thời, Thành ủy TPHCM cũng có quyết định tiếp nhận, điều động bà Huỳnh Thị Phúc, Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội TPHCM khóa XV, nhận công tác tại Đảng ủy phường Tân Thành. Bà Phúc được chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy và giữ chức Bí thư Đảng ủy phường Tân Thành nhiệm kỳ 2025-2030.

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Văn Thị Bạch Tuyết trao quyết định cán bộ cho ông Trần Quốc Khánh và bà Huỳnh Thị Phúc (Ảnh: Hoàng Quy).

Ông Trần Quốc Khánh từng giữ chức Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trước khi sắp xếp. Tại Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Tân Thành lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 (diễn ra ngày 20/8/2025), ông Khánh được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy phường và đảm nhiệm vai trò này đến nay.

Bà Huỳnh Thị Phúc có trình độ Thạc sỹ Văn hóa, Cao cấp Lý luận chính trị, là đại biểu Quốc hội khóa XV (nhiệm kỳ 2021-2026). Từ tháng 7/2021 đến tháng 6/2025, bà là Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XV tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; từ tháng 7/2025 đến nay, bà là Thành ủy viên, Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội TPHCM khóa XV.

Phát biểu giao nhiệm vụ, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Văn Thị Bạch Tuyết ghi nhận, đánh giá cao quá trình công tác của 2 cán bộ. Phó Bí thư Thành ủy TPHCM nhìn nhận, bà Huỳnh Thị Phúc trong thời gian qua luôn nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ, có năng lực, trình độ và kỹ năng trong công tác lãnh đạo, quản lý.

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Văn Thị Bạch Tuyết phát biểu giao nhiệm vụ (Ảnh: Hoàng Quy).

Trong 9 tháng qua, ông Trần Quốc Khánh đã cùng tập thể đảng bộ phường nỗ lực triển khai nhiệm vụ chính trị địa phương, từng bước ổn định tổ chức bộ máy theo mô hình chính quyền 2 cấp, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM đề nghị 2 cán bộ tiếp tục phát huy năng lực, tinh thần trách nhiệm, giữ vững sự đoàn kết, thống nhất trong tập thể, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Trong đó, bà Huỳnh Thị Phúc cần nhanh chóng nắm bắt tình hình địa phương, sâu sát cơ sở, phối hợp chặt chẽ với tập thể lãnh đạo để triển khai hiệu quả các nhiệm vụ trong giai đoạn tới.

Ông Trần Quốc Khánh cần tiếp tục phát huy kinh nghiệm, chủ động nắm bắt tình hình đơn vị mới, xây dựng mối quan hệ phối hợp hiệu quả, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chung.