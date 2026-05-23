TPHCM điều chỉnh giao thông nhiều tuyến đường phục vụ giải chạy bộ

Phòng Cảnh sát giao thông (PC08, Công an TPHCM) thông báo điều chỉnh tổ chức giao thông trên nhiều tuyến đường để phục vụ giải chạy bộ diễn ra vào ngày 24/5.

Theo PC08, từ 8h ngày 23/5 đến 14h ngày 24/5, cơ quan chức năng sử dụng một phần vỉa hè đường Trần Quý Kiên (đoạn qua phường An Khánh và Cát Lái) để bố trí các trạm tiếp nước, y tế, và nhà vệ sinh lưu động phục vụ vận động viên.

Cơ quan chức năng điều chỉnh giao thông nhiều tuyến đường ở khu đô thị Thủ Thiêm để phục vụ giải chạy bộ (Ảnh: Nam Anh).

Trong ngày 24/5, nhiều tuyến đường thuộc lộ trình các cự ly chạy sẽ được hạn chế phương tiện lưu thông. Người dân được yêu cầu di chuyển trên phần đường còn lại và chấp hành hướng dẫn của lực lượng chức năng.

Giải chạy gồm 4 cự ly: 30km, 21km, 10km và 5km; xuất phát từ rạng sáng đến 6h cùng ngày.

Cụ thể, cự ly 30km xuất phát lúc 3h và đóng đường chạy lúc 8h. Cự ly 21km xuất phát lúc 4h30, đóng đường lúc 8h. Cự ly 10km bắt đầu lúc 5h30, đóng đường lúc 7h45. Cự ly 5km xuất phát lúc 6h và đóng đường lúc 7h15.

Điểm xuất phát và về đích nằm trên đường Nguyễn Thiện Thành, đoạn trước Công viên Sáng Tạo (Đồ Họa: Hoàng Hướng).

Các cung đường chạy đi qua nhiều tuyến chính tại khu đô thị Thủ Thiêm và khu vực lân cận như Nguyễn Thiện Thành, Trần Bạch Đằng, Tố Hữu, Mai Chí Thọ, Trần Quý Kiên, Nguyễn Văn Kỉnh, Trương Văn Bang, Bát Nàn, Lâm Quang Ky…

PC08 khuyến cáo người dân khi lưu thông qua khu vực tổ chức giải cần giảm tốc độ, tuân thủ hướng dẫn của CSGT, công an địa phương và hệ thống báo hiệu trên đường. Căn cứ tình hình giao thông thực tế, lực lượng CSGT sẽ chủ động phân luồng nhằm hạn chế thấp nhất ảnh hưởng đến việc đi lại, sinh hoạt của người dân.