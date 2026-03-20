TPHCM cấm đường ban đêm phục vụ giải marathon

Tối 20/3, Phòng CSGT (PC08, Công an TPHCM) thông báo điều chỉnh giao thông trên một số tuyến đường khu vực trung tâm để phục vụ giải marathon.

Cụ thể, từ 0h ngày 21/3 đến 7h ngày 22/3, nhà chức trách cấm tất cả phương tiện lưu thông trên đường Trương Định, đoạn từ Nguyễn Du đến Nguyễn Thị Minh Khai (phường Bến Thành).

Trong thời gian này, người dân có thể di chuyển theo lộ trình thay thế: Trương Định - Nguyễn Du - Cách Mạng Tháng Tám - Nguyễn Thị Minh Khai - Trương Định.

Một giải chạy marathon được tổ chức ở TPHCM (Ảnh: T.V.).

Từ 20h ngày 20/3 đến 23h ngày 22/3, phương tiện bị cấm lưu thông trên đường Lê Duẩn, đoạn từ Nguyễn Bỉnh Khiêm đến Đinh Tiên Hoàng (phường Sài Gòn). Đồng thời, đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, đoạn từ Nguyễn Hữu Cảnh đến Nguyễn Thị Minh Khai, cũng hạn chế lưu thông.

Các tài xế có thể lựa chọn lộ trình thay thế: Nguyễn Bỉnh Khiêm - Nguyễn Thị Minh Khai - Mạc Đĩnh Chi - Lê Duẩn - Tôn Đức Thắng.

Ngoài ra, từ 23h55 ngày 21/3 đến 7h30 ngày 22/3, nhà chức trách cấm tạm thời xe hai bánh lưu thông theo hướng từ Hải Thượng Lãn Ông đến hầm sông Sài Gòn (làn hỗn hợp ven sông) để phục vụ giải chạy.

Người dân có thể đi theo lộ trình thay thế: Võ Văn Kiệt - Hải Thượng Lãn Ông - Châu Văn Liêm vào Nguyễn Trãi hoặc Hồng Bàng, sau đó tiếp tục di chuyển về Trần Hưng Đạo.

Phòng CSGT khuyến cáo tài xế khi lưu thông qua khu vực tổ chức giải chạy cần giảm tốc độ, chấp hành hướng dẫn của lực lượng chức năng và hệ thống báo hiệu giao thông.

Tùy tình hình thực tế trong thời gian diễn ra sự kiện, PC08 sẽ chủ động điều chỉnh phương án phân luồng, điều tiết giao thông phù hợp nhằm hạn chế thấp nhất ảnh hưởng đến việc đi lại, sinh hoạt của người dân.