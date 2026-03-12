TPHCM đấu giá 3.790 căn chung cư tại phường An Khánh trong tháng 5

Theo UBND TPHCM, số căn hộ trên là tài sản công được hình thành từ nguồn ngân sách Nhà nước. Việc tổ chức đấu giá nhằm tăng hiệu quả sử dụng tài sản công, tránh lãng phí; đồng thời góp phần khởi động lại thị trường bất động sản và tăng thu ngân sách cho thành phố.

UBND thành phố giao Sở Nông nghiệp và Môi trường đôn đốc các sở, ngành và UBND phường An Khánh khẩn trương hoàn thiện thủ tục pháp lý để tổ chức đấu giá vào tháng 5.

Khu tái định cư Thủ Thiêm với 3.790 căn hộ chuẩn bị được đấu giá (Ảnh: Ngọc Tân).

Trong tháng 3, UBND phường An Khánh sẽ hoàn tất thẩm định và phê duyệt điều chỉnh quy hoạch đô thị theo hướng tối ưu các chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc, nâng cao hiệu quả sử dụng đất và bảo đảm phát triển bền vững.

Từ tháng 3 đến tháng 4, các cơ quan chức năng sẽ lựa chọn đơn vị thẩm định giá để xác định giá khởi điểm, đồng thời lựa chọn tổ chức hành nghề đấu giá tài sản. Sau khi hoàn tất các thủ tục, cuộc đấu giá dự kiến được tổ chức trong tháng 5.

Theo kế hoạch, thành phố tổ chức đấu giá 3.790 căn hộ chung cư theo phương án bán đấu giá 2 khối nhà (khối R1, R2, R3 gồm 2.220 căn hộ và khối R4, R5 gồm 1.570 căn hộ).

Việc đấu giá phải đảm bảo đúng trình tự, thủ tục, thẩm quyền theo quy định không gây thiệt hại, thất thoát tài sản công.

Sơ đồ các khối nhà từ R1 đến R5 tại khu tái định cư Thủ Thiêm (Đồ họa: Ngọc Tân).

Sau khi có kết quả, các bên sẽ ký hợp đồng mua bán tài sản. Người trúng đấu giá thực hiện nghĩa vụ tài chính, nhận bàn giao căn hộ và được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất theo quy định.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 11/3 và thay thế quyết định cũ được ban hành hồi tháng 8/2025. Trong quyết định cũ, thành phố xác định thời hạn đấu giá kéo dài đến ngày 15/3.