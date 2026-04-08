TPHCM đặt mục tiêu có AI thông báo, gợi ý người dân thực hiện dịch vụ công

UBND TPHCM vừa ban hành kế hoạch triển khai quyết định của Thủ tướng về chương trình phát triển Chính phủ số. Đến năm 2030, TPHCM phát triển chính quyền số vận hành trên nền tảng dữ liệu và trí tuệ nhân tạo, hướng tới mô hình quản trị chủ động - dự báo - lấy người dùng làm trung tâm phục vụ.

Các hoạt động cơ bản của cơ quan Nhà nước sẽ được TPHCM vận hành trên các nền tảng số, thống nhất và liên thông, đảm bảo an ninh mạng, bảo vệ dữ liệu cá nhân. Trí tuệ nhân tạo sẽ trở thành công cụ cốt lõi của TPHCM trong quản trị công, cung cấp dịch vụ công và hỗ trợ ra quyết định chính sách, góp phần nâng cao trải nghiệm người dân, doanh nghiệp và hiệu quả điều hành.

Người dân giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm phục vụ hành chính công TPHCM (Ảnh: Q.Huy).

Về triển khai cung cấp dịch vụ số, TPHCM đặt mục tiêu đến năm 2027, toàn bộ dịch vụ công được thực hiện trực tuyến toàn trình nếu đủ điều kiện. Tất cả thông tin, giấy tờ, tài liệu trong các thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh chỉ cung cấp một lần cho cơ quan hành chính Nhà nước.

Thành phố hướng tới 95% người dân, doanh nghiệp đánh giá hài lòng khi sử dụng dịch vụ công trực tuyến.

Với tầm nhìn dài hạn đến năm 2030, TPHCM đặt kỳ vọng 99% người dân, doanh nghiệp hài lòng khi sử dụng dịch vụ công trực tuyến. Đặc biệt, thành phố hướng tới 50% dịch vụ công thiết yếu được thực hiện trực tuyến, có trí tuệ nhân tạo (AI) hỗ trợ cá thể hóa, thông báo hoặc gợi ý hành động theo các mốc sự kiện quan trọng trong cuộc đời.

Các mục tiêu khác được TPHCM hướng tới là tất cả cơ quan Nhà nước cung cấp dữ liệu mở đúng chuẩn, toàn bộ hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính được số hóa; 80% thông tin, dữ liệu đã được số hóa trong giải quyết thủ tục hành chính, dịch vụ công được khai thác, sử dụng lại.

Đối với công tác quản lý, điều hành của cơ quan Nhà nước, thành phố đặt mục tiêu 100% nền tảng số của thành phố, nền tảng số dùng chung của ngành, lĩnh vực phục vụ chính quyền số được hoàn thành và đưa vào sử dụng thống nhất; 100% hồ sơ công việc tại cấp thành phố, cấp xã được xử lý trên môi trường điện tử và sử dụng chữ ký số cá nhân trong giải quyết công việc (trừ hồ sơ thuộc phạm vi bí mật Nhà nước).

Đến năm 2030, toàn bộ cán bộ chuyên trách về công nghệ thông tin, chuyển đổi số của TPHCM được đào tạo đạt chứng chỉ quản trị dữ liệu cơ bản; tất cả hệ thống thông tin được kết nối, chia sẻ dữ liệu qua dịch vụ chia sẻ dữ liệu.

Đặc biệt, thành phố lên kế hoạch để mỗi cơ quan, tổ chức trực thuộc đều sử dụng ít nhất 1 ứng dụng AI để phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành.