TPHCM ấn định thời gian thu hồi đất làm dự án khu thể thao Rạch Chiếc

UBND phường Bình Trưng (TPHCM) vừa triển khai kế hoạch về công tác thu hồi đất dự án Khu Liên hợp thể dục thể thao quốc gia Rạch Chiếc. Công tác thu hồi đất tại dự án này được thực hiện với 7 bước chính, kéo dài từ nay đến tháng 9.

Cụ thể, việc ban hành văn bản triển khai kế hoạch, tổ chức họp dân cư sẽ hoàn thiện trước ngày 28/3. Thông báo thu hồi đất được niêm yết và gửi đến từng hộ dân trước ngày 31/3.

Đến ngày 30/5, chính quyền địa phương sẽ điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm. Các bước lập, thẩm định, phê duyệt và công khai phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư hoàn thành trước ngày 30/6.

Khu đất thực hiện dự án Khu liên hợp thể dục thể thao quốc gia Rạch Chiếc (Ảnh: Nam Anh).

Sau khi có quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, việc chi trả, bố trí tái định cư dự kiến hoàn tất trước ngày 30/8. Phường Bình Trưng sẽ thực hiện quyết định thu hồi đất trước ngày 20/9 và bàn giao quỹ đất cho dự án chậm nhất vào ngày 30/9.

Kế hoạch nhằm bảo đảm tiến độ triển khai dự án trọng điểm, đồng thời công khai, minh bạch các bước thực hiện, bảo đảm quyền lợi của người dân thuộc diện thu hồi đất.

Vào ngày 15/1, TPHCM phối hợp với các đơn vị tổ chức lễ động thổ Khu liên hợp thể dục thể thao quốc gia Rạch Chiếc. Khu đất xây dựng khu liên hợp thể thao đã bỏ hoang suốt nhiều năm vì vướng mắc cơ chế.

Dự án Khu liên hợp thể thao quốc gia Rạch Chiếc có diện tích sử dụng đất khoảng 186,78ha, tổng mức đầu tư 145.600 tỷ đồng. Phía Đông của dự án giáp khu đô thị Saigon Sports City và rạch Mương Kinh; phía Tây giáp đường Võ Nguyên Giáp, Mai Chí Thọ và khu dân cư; phía Nam giáp cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây; phía Bắc giáp rạch Chiếc.

Mục tiêu chung của dự án là cụ thể hóa các định hướng quy hoạch đã được Thủ tướng phê duyệt, đồng thời hình thành trung tâm thể dục thể thao hiện đại cấp quốc gia và khu vực. Dự án hướng đến phục vụ thi đấu, huấn luyện vận động viên, tổ chức sự kiện thể thao lớn, song song với việc đáp ứng nhu cầu rèn luyện thể chất của cộng đồng.

Khi hình thành, Khu liên hợp thể dục thể thao quốc gia Rạch Chiếc đủ khả năng tổ chức các giải thi đấu thể thao chuyên nghiệp trong nước và quốc tế như SEA Games, Asiad, Olympic khu vực và nhiều giải đấu quốc tế khác. Các hoạt động huấn luyện vận động viên thành tích cao, đào tạo nguồn nhân lực thể thao cho TPHCM và cả nước cũng diễn ra tại đây.