Khu liên hợp thể thao Rạch Chiếc: Bệ phóng đưa Việt Nam vào bản đồ sự kiện toàn cầu

Chiến thắng thuyết phục của U23 Việt Nam trước U23 UAE vừa qua cho thấy một khát vọng vươn mình mạnh mẽ, khẳng định vị thế, sự tự tin cạnh tranh sòng phẳng của Việt Nam khi từng bước bước ra sân chơi lớn của khu vực và thế giới.

Khu Liên hợp Thể dục Thể thao Quốc gia Rạch Chiếc mới động thổ tại TPHCM ngày 15/1 do Sun Group là nhà đầu tư thực hiện theo mô hình PPP, là lời khẳng định trong định hình vị thế trên bản đồ thể thao toàn cầu.

Phối cảnh Khu Liên hợp Thể dục Thể thao Quốc gia Rạch Chiếc tại TPHCM (Ảnh: CĐT).

Bệ phóng đưa Việt Nam vào bản đồ sự kiện thể thao toàn cầu

Khu liên hợp Thể dục Thể thao Quốc gia Rạch Chiếc không chỉ là một dự án thể thao đơn thuần, mà được định hướng trở thành trung tâm thể thao, văn hóa, giải trí đạt chuẩn quốc tế, đồng thời là không gian công cộng quy mô lớn phục vụ cộng đồng đô thị.

Hạt nhân của toàn dự án là khu văn hóa - thể dục thể thao trung tâm rộng 73,1ha, với tổng vốn đầu tư hơn 80.000 tỷ đồng, giữ vai trò định hình bản sắc và tầm vóc của toàn khu. Đây là nơi hội tụ các công trình thể thao chủ lực, đáp ứng đồng thời ba yêu cầu: thi đấu đỉnh cao, huấn luyện chuyên nghiệp, tổ chức sự kiện quy mô lớn.

Nổi bật nhất là sân vận động trung tâm, công trình biểu tượng của toàn dự án, quy mô 24ha và sức chứa lên tới 70.000 chỗ ngồi. Được xây dựng theo công nghệ hiện đại hàng đầu hiện nay, có mái che cách âm và điều hòa nhiệt độ, sân vận động có quy mô và công nghệ vượt trội so với nhiều sân vận động có mái che nổi tiếng trong khu vực.

Sân vận động sẽ giải quyết tình trạng “có tiềm năng nhưng thiếu dư địa” tổ chức sự kiện của TPHCM, khi trước đây chỉ có sân vận động Thống Nhất 25.000 chỗ ngồi hiện đã xuống cấp, hay nhà thi đấu thể thao Phú Thọ với quy mô khán đài và mặt bằng chức năng còn hạn chế.

Sân vận động trung tâm hứa hẹn sẽ không chỉ là nhà thi đấu chuẩn Olympic, mà còn là nơi hội tụ của những đại nhạc hội của các nghệ sĩ hàng đầu thế giới (Ảnh: CĐT).

Bổ trợ cho sân vận động là nhà thi đấu và biểu diễn đa năng với sức chứa khoảng 18.000 chỗ ngồi, có khả năng tổ chức linh hoạt các môn thể thao trong nhà và biểu diễn nghệ thuật theo chuẩn quốc tế. Cùng với đó là hệ thống công trình đồng bộ gồm trung tâm thể thao dưới nước, trung tâm quần vợt, trung tâm huấn luyện, tập huấn chuyên nghiệp, tạo thành một hệ sinh thái hoàn chỉnh phục vụ cả thi đấu lẫn đào tạo vận động viên đỉnh cao.

Với quy mô này, Khu Liên hợp TDTTQG Rạch Chiếc có sức cạnh tranh vượt trội hơn đối với các quốc gia khu vực, trong việc thu hút các sự kiện thể thao và thi đấu tầm quốc tế.

Điểm đến của những tour lưu diễn của các nghệ sĩ lớn

Khác với mô hình các khu thể thao truyền thống vốn chỉ sáng đèn vào mùa giải, Khu Liên hợp Thể dục Thể thao Quốc gia Rạch Chiếc được phát triển theo hướng đa chức năng, vận hành liên tục và tích hợp sâu với đời sống đô thị.

Song song với các công trình thể thao, khu liên hợp được quy hoạch đồng bộ hệ thống dịch vụ công cộng đô thị, bao gồm: khu phục vụ vận động viên và huấn luyện viên, bệnh viện thể thao, quảng trường và các tiện ích cộng đồng. Cấu trúc này cho phép Rạch Chiếc không chỉ phục vụ các kỳ đại hội thể thao, mà trở thành không gian sinh hoạt thường nhật của người dân, một trung tâm văn hóa thể thao mới của TPHCM.

Khu Liên hợp Thể dục Thể thao Quốc gia Rạch Chiếc là bước đi chiến lược để Việt Nam từng bước chuyển từ quốc gia tham dự sang quốc gia đăng cai, từ vai trò người chơi sang vai trò chủ nhà trong các chương trình và giải thể thao, trình diễn tầm cỡ (Ảnh: CĐT).

Nhìn về Singapore, trong quý đầu năm 2024, các sự kiện lớn tại Singapore Sports Hub và sân vận động quốc gia đã thu hút hơn 1 triệu lượt khách quốc tế, ước tính doanh thu liên quan đạt 270-350 triệu USD. Cùng với sự hình thành của tổ hợp Singapore Sports Hub, thị trường sự kiện thể thao tại Singapore được ước tính đạt gần 3 tỷ USD vào năm 2033.

Phép so sánh được đặt ra, TPHCM đang là đô thị năng động bậc nhất cả nước, được chắp cánh bởi Khu Liên hợp Thể dục Thể thao Quốc gia Rạch Chiếc với thế mạnh vượt trội hơn, có thể trở thành trung tâm tổ chức đại nhạc hội, chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới của những ngôi sao toàn cầu.

Sự hình thành của Khu Liên hợp Thể dục Thể thao Quốc gia Rạch Chiếc không chỉ giúp Việt Nam chủ động về hạ tầng, khi tham gia đăng cai các đại hội, giải đấu, sự kiện khu vực và quốc tế, mà còn mở ra cơ hội phát triển cho các ngành lân cận như du lịch, dịch vụ. Quan trọng hơn, đây là bước đi chiến lược để Việt Nam từng bước chuyển từ quốc gia tham dự sang quốc gia đăng cai, từ vai trò người chơi sang vai trò chủ nhà trong các chương trình và giải thể thao, trình diễn tầm cỡ.