Cuộc gặp mặt và lời nhắc của Thủ tướng trong ngày đầu làm việc của năm mới

Sáng 23/2, trong ngày làm việc chính thức đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ, Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng các Phó Thủ tướng đã dự cuộc gặp mặt, triển khai các nhiệm vụ trọng tâm đầu năm mới của Văn phòng Chính phủ.

Báo cáo tại cuộc gặp mặt, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn cho biết dịp Tết, Thủ tướng và các Phó Thủ tướng đã thực hiện các chuyến công tác đến nhiều địa phương, vùng miền trên cả nước để thăm hỏi, chúc Tết nhân dân.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng các Phó Thủ tướng dự cuộc gặp mặt, triển khai các nhiệm vụ trọng tâm đầu năm mới của Văn phòng Chính phủ (Ảnh: Đoàn Bắc).

Đặc biệt, Thủ tướng đã đến thăm bác sĩ, điều dưỡng, bệnh nhân ở 2 bệnh viện Việt Đức và Bạch Mai; trực tiếp đi thị sát, chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc tiến độ các công trình trọng điểm, động viên công nhân trên công trường: dự án cao tốc Hữu Nghị - Chi Lăng và Đồng Đăng - Trà Lĩnh; thăm, chúc Tết công nhân trên công trường đường sắt Nhổn - ga Hà Nội…

Mùng 6 Tết Bính Ngọ, Thường trực Chính phủ đã họp nghe báo cáo về tình hình Tết và chỉ đạo triển khai thực hiện công việc trọng tâm ngay sau kỳ nghỉ Tết.

Về phía Văn phòng Chính phủ, Bộ trưởng Trần Văn Sơn cho biết lãnh đạo Văn phòng Chính phủ và các Vụ, Cục, đơn vị bảo đảm trực và ứng trực đầy đủ, đúng quy định, thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin, báo cáo, xử lý kịp thời các công việc phát sinh trong dịp nghỉ Tết.

Trong 9 ngày nghỉ Tết, Văn phòng Chính phủ đã tiếp nhận gần 970 văn bản, phát hành 150 văn bản, trong đó có 5 quyết định và 4 công điện của Thủ tướng, 5 thông báo ý kiến kết luận tại cuộc họp của lãnh đạo Chính phủ.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn báo cáo công việc tại cuộc gặp mặt (Ảnh: Đoàn Bắc).

Phát biểu tại cuộc gặp, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá việc tổ chức Tết năm nay có nhiều điểm mới hơn so với năm trước.

Nhìn lại 5 năm qua, trong bối cảnh khó khăn, thách thức nhiều hơn cơ hội và thuận lợi, Thủ tướng nhấn mạnh đất nước đã đạt được những thành tựu cơ bản, toàn diện trên tất cả lĩnh vực.

Người đứng đầu Chính phủ nêu rõ năm 2026, mục tiêu là phải tiếp tục đảm bảo ổn định kinh tế vĩ mô; kiểm soát lạm phát; thúc đẩy tăng trưởng; đảm bảo các cân đối lớn của nền kinh tế; kiểm soát tốt bội chi ngân sách Nhà nước, nợ công, nợ Chính phủ, nợ nước ngoài.

Bên cạnh đó, theo Thủ tướng, cần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân; giữ vững độc lập chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và nâng cao vị thế đất nước; đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn xã hội, an dân; làm tốt công tác bảo đảm an sinh xã hội; triển khai quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIV, các đột phá chiến lược, nghị quyết chuyên đề của Bộ Chính trị về các lĩnh vực quan trọng…

Với khối lượng công việc nhiều hơn, yêu cầu cao hơn, Thủ tướng nêu rõ Văn phòng Chính phủ triển khai ngay công việc ngay từ ngày đầu tiên, nhất là những nội dung Thường trực Chính phủ đã họp trong ngày 22/2.

Thủ tướng đề nghị đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Văn phòng Chính phủ nắm bắt tình hình tốt hơn, đưa ra phản ứng chính sách phù hợp, kịp thời, hiệu quả.

Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh cần nâng cao năng lực, tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm (Ảnh: Đoàn Bắc).

Cùng với đó, Thủ tướng nhấn mạnh cần nâng cao năng lực, tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm với tinh thần “tư tưởng phải thông, quyết tâm phải cao, nỗ lực phải lớn, hành động quyết liệt, hiệu quả, làm việc nào dứt việc đó”.

Thủ tướng khẳng định một mục tiêu xuyên suốt là độc lập, tự do, ấm no, hạnh phúc. Cùng với đó là bảo đảm phát triển để ổn định, ổn định để thúc đẩy phát triển và bảo đảm an ninh, an toàn, an dân.

Nhấn mạnh tinh thần "3 có", Thủ tướng lưu ý có sự tham gia của Nhà nước, sự tham gia của người dân và sự tham gia của doanh nghiệp.

Với khí thế mới, động lực mới, niềm tin mới trong mùa xuân mới, kỷ nguyên mới, Thủ tướng tin tưởng Văn phòng Chính phủ sẽ tiếp tục có những đóng góp quan trọng, góp phần đưa đất nước phát triển văn minh, phồn vinh, giàu mạnh, hạnh phúc.