Tổng Bí thư: TPHCM làm tốt giao thông công cộng, người dân sẽ tự bỏ xe máy

Tại buổi thăm, chúc Tết Đảng bộ, chính quyền, nhân dân TPHCM nhân dịp Xuân Bính Ngọ 2026 diễn ra ngày 9/2, Tổng Bí thư Tô Lâm đã phát biểu chỉ đạo gợi mở những vấn đề thành phố cần tập trung thời gian tới. Người đứng đầu Đảng đã chia sẻ về những kỳ vọng đối với đô thị đầu tàu của cả nước và những điểm nghẽn siêu đô thị cần tháo gỡ để bước vào kỷ nguyên mới.

Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị TPHCM tập trung tháo gỡ những điểm nghẽn lớn về thể chế, hạ tầng, nguồn nhân lực. Trong đó, địa phương cần đổi mới mô hình tăng trưởng theo chiều sâu, phát huy hiệu quả các cơ chế, chính sách đặc thù để từng bước hình thành các trung tâm tài chính, logistics, đổi mới sáng tạo tầm khu vực và quốc tế.

Tổng Bí thư Tô Lâm cùng các lãnh đạo Đảng, Nhà nước thăm, chúc Tết Đảng bộ, chính quyền, nhân dân TPHCM (Ảnh: Hoàng Quy).

"TPHCM không chỉ là đầu tàu, cực tăng trưởng lớn của cả nước mà còn là trung tâm đổi mới sáng tạo. Hiện tại, quy mô thành phố rất lớn, những bước đi vô cùng quan trọng, đặt ra cho chúng ta những cơ hội rất lớn", Tổng Bí thư nói.

Điểm nghẽn giao thông làm hạn chế sự phát triển

Theo Tổng Bí thư, TPHCM còn một số điểm nghẽn đã được tập trung giải quyết trong nhiều nhiệm kỳ, nhiều năm nhưng chưa dứt điểm được. Do đó, TPHCM phải tập trung giải quyết dứt điểm trong năm 2026.

Trong đó, Tổng Bí thư nhấn mạnh TPHCM không thể để kéo dài vấn đề ùn tắc giao thông. Trước hết, thành phố cần tập trung giải quyết vấn đề giao thông tại cửa ngõ, tuyến đường trọng điểm.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại hội nghị (Ảnh: Hoàng Quy).

Điểm nghẽn giao thông sẽ làm hạn chế sự phát triển của thành phố. Khi vấn đề này chưa được giải quyết dứt điểm, hàng hóa không lưu thông được, khách du lịch không đến TPHCM được.

"TPHCM cần giải quyết ùn tắc không chỉ trong nội thành, trung tâm mà còn các tuyến đường đi về miền Tây, miền Đông, miền Bắc… Cần tính toán để tốc độ từ Thủ Dầu Một, Bình Dương cũ, về trung tâm TPHCM không được quá 30 phút", Tổng Bí thư gợi mở.

Ngoài ra, thời gian từ trung tâm TPHCM đến sân bay Long Thành không thể quá 30 phút. Theo Tổng Bí thư, nếu mất đến 2 giờ di chuyển từ trung tâm TPHCM đến sân bay Long Thành sẽ ảnh hưởng đến việc khai thác sân bay trong tương lai. Vấn đề này đặt ra bài toán về sự đồng bộ trong công tác quy hoạch.

"Thành phố rất muốn hạn chế xe máy. Nếu có phương tiện công cộng nhanh, đúng giờ, kịp thời thì người dân tự động bỏ xe máy, không cần phải cấm, không cần phải hành chính, vận động", Tổng Bí thư nhìn nhận.

Tổng Bí thư cũng nhấn mạnh việc TPHCM hiện đại, văn minh không thể để vấn đề ô nhiễm môi trường làm ảnh hưởng đến sức khỏe, môi trường sống, môi trường làm việc của người dân. Thành phố cần học tập kinh nghiệm của các nước trên thế giới để cải thiện tình trạng trên.

Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh việc TPHCM cần làm tốt việc phát triển giao thông công cộng (Ảnh: Nam Anh).

Tổng Bí thư cũng đề nghị TPHCM xây dựng quy hoạch để chống ngập lụt, tháo gỡ khẩn trương các dự án đã kéo dài nhiều năm.

"Đồng chí nào chịu trách nhiệm về vấn đề này? Bao giờ làm xong để báo cáo trước dân?”, Tổng Bí thư đặt câu hỏi.

Về an toàn thực phẩm, Tổng Bí thư Tô Lâm cho rằng cuộc sống của người dân phải được bảo đảm an toàn. TPHCM là nơi đáng sống, không thể để mất an toàn thực phẩm, hàng giả, hàng kém chất lượng.

“Người ốm đang cần dinh dưỡng thì dùng phải sữa giả, người già ăn uống không được cũng uống phải sữa giả, trẻ em khó khăn cũng uống phải sữa giả…”, Tổng Bí thư bày tỏ và đề nghị tuyên chiến với tội phạm này với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, người dân.

Cần quy hoạch phát triển mới cho TPHCM

Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh muốn phát triển, TPHCM cần làm tốt ba việc. Trong đó, thành phố cần có một quy hoạch phát triển TPHCM mới, tập trung trí tuệ nhà khoa học, nhà kiến trúc, tư vấn nước ngoài.

Trước hết, TPHCM cần xây dựng cụ thể mô hình phát triển dựa trên quy mô, diện tích, hiện trạng. Đồng thời, địa phương cần tính toán được những thay đổi diện mạo trong 5 năm tới, khi kết thúc nhiệm kỳ.

"Cần tính toán TPHCM sẽ thay đổi ra sao, những tuyến đường nào được mở rộng, đi ngầm. 50 năm, 100 năm nữa, thành phố sẽ thay đổi thế nào", Tổng Bí thư nêu định hướng.

Tổng Bí thư Tô Lâm tặng quà Đảng bộ, chính quyền TPHCM (Ảnh: Hoàng Quy).

Tổng Bí thư cũng đề nghị TPHCM có kế hoạch cụ thể cho từng giai đoạn theo đúng quy hoạch, tổ chức triển lãm quy hoạch để toàn dân góp ý. Sau khi thống nhất, địa phương căn cứ vào quy hoạch để thực hiện. Từ đó, người dân sẽ đồng thuận, ủng hộ khi thấy sự phát triển của TPHCM trong tương lai.

Bên cạnh đó, TPHCM cần có tiêu chuẩn chất lượng chung đối với các công trình, dự án, phù hợp với cả nước nhưng có tiến bộ riêng, vươn trội. Tổng Bí thư nêu ví dụ, trong việc thực hiện công trình về tàu điện ngầm, đường sắt trên cao, doanh nghiệp sẵn sàng làm nhưng cần đúng quy hoạch, tiêu chuẩn của thành phố.

TPHCM cũng cần nghĩ đến hiệu quả của nguồn lực đầu tư, đóng góp cho tăng trưởng kinh tế. Tổng Bí thư nhấn mạnh việc không thể để dự án kéo dài 10 năm, làm ảnh hưởng đến vốn đầu tư, không mang lại hiệu quả cho sự phát triển.

“Ví dụ con đường này, cây cầu này bao nhiêu năm nữa hoàn thành, đóng góp gì cho tăng trưởng kinh tế - xã hội. Bao nhiêu năm thu hồi được vốn?”, Tổng Bí thư gợi mở.

Tổng Bí thư Tô Lâm tặng quà gia đình chính sách, người có công tiêu biểu tại TPHCM (Ảnh: Hoàng Quy).

Ngoài ra, lãnh đạo Đảng cũng đề nghị TPHCM quyết liệt xây dựng, chỉnh đốn Đảng, phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; tăng cường kiểm tra, giám sát, giữ vững kỷ cương, kỷ luật; xây dựng Đảng bộ TPHCM trong sạch, vững mạnh, đủ năng lực, đủ sức chiến đấu, đủ năng lực cầm quyền, chịu trách nhiệm trước Đảng, trước nhân dân về sứ mệnh của mình.

Thành phố cũng cần thực hiện tốt hơn nữa công tác dân vận, phát huy đúng vai trò chủ thể của nhân dân, lấy sự hài lòng của nhân dân, cuộc sống ấm no hạnh phúc của nhân dân làm thước đo hiệu quả của lãnh đạo, quản lý.