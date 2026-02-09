Tổng Bí thư: TPHCM cần là nơi để Trung ương yên tâm giao những việc khó

Sáng 9/2, Tổng Bí thư Tô Lâm cùng đoàn công tác lãnh đạo Đảng, Nhà nước có buổi làm việc, chúc Tết Đảng bộ, chính quyền TPHCM, tặng quà Đảng bộ TPHCM và gia đình chính sách, người có công tiêu biểu trước thềm Tết Bính Ngọ 2026.

Phát biểu tại buổi làm việc, Tổng Bí thư một lần nữa khẳng định vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng của TPHCM với vai trò đầu tàu, cực tăng trưởng của cả nước. Tổng Bí thư biểu dương, đánh giá cao những nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố, nhất là trong giai đoạn cuối năm 2025.

Tổng Bí thư Tô Lâm cùng các lãnh đạo Đảng, Nhà nước thăm, chúc Tết Đảng bộ, chính quyền TPHCM (Ảnh: Hoàng Quy).

Điểm lại kết quả đạt được, Tổng Bí thư nhận định TPHCM duy trì mức tăng trưởng khá, nhiều động lực mới từng bước hình thành rõ nét. Trong đó, kinh tế số, đổi mới sáng tạo, công nghiệp công nghệ cao phát triển theo hướng chất lượng, môi trường đầu tư kinh doanh tiếp tục được cải thiện.

Theo Tổng Bí thư, nhiều công trình, dự án trọng điểm đã được tập trung tháo gỡ vướng mắc, mở rộng và triển khai với tinh thần khẩn trương. Đây là tiền đề quan trọng để thành phố tạo dư địa phát triển trong giai đoạn tới.

Nhấn mạnh ý nghĩa đặc biệt của năm 2026, Tổng Bí thư cho biết, đây là thời điểm kỷ niệm 50 năm thành phố mang tên Bác và 115 năm Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước. Những dấu mốc này đặt ra yêu cầu TPHCM phải có bước chuyển động tích cực, thiết thực để chào mừng.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại hội nghị (Ảnh: Hoàng Quy).

"Đây không chỉ là dấu mốc lịch sử thiêng liêng mà còn là lời nhắc về trách nhiệm tiếp nối, khát vọng vươn lên mạnh mẽ của thành phố mang tên Bác trong kỷ nguyên mới", Tổng Bí thư nhấn mạnh.

Theo Tổng Bí thư, năm 2026 là năm đầu tiên bước vào thời kỳ phát triển rực rỡ của đất nước. Việc triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng trong 5 năm, 10 năm tới có ý nghĩa bản lề, quyết định việc thực hiện thành công mục tiêu 100 năm thành lập Đảng, và đặt nền tảng vững chắc hướng tới mục tiêu 100 năm thành lập nước.

Trong tiến trình đó, TPHCM tiếp tục phát huy vai trò đầu tàu, làm mẫu, nơi Trung ương có thể yên tâm giao những việc khó, việc lớn, động lực dẫn dắt tăng trưởng, đổi mới.

Tổng Bí thư Tô Lâm tặng quà Đảng bộ, chính quyền TPHCM (Ảnh: Hoàng Quy).

"TPHCM không chỉ là đầu tàu, cực tăng trưởng lớn của cả nước mà còn là trung tâm đổi mới sáng tạo. Hiện tại, quy mô thành phố rất lớn, những bước đi vô cùng quan trọng, đặt ra cho chúng ta những cơ hội rất lớn", Tổng Bí thư nói.

Tổng Bí thư đề nghị TPHCM tập trung triển khai đồng bộ, hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và các chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TPHCM nhiệm kỳ 2025-2030.

Tổng Bí thư yêu cầu cụ thể hóa nhiệm vụ bằng chương trình hành động rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ tiến độ; đồng thời tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp.