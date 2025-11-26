Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân sắp thăm Lào

Bộ Ngoại giao cho biết chuyến thăm của Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân, cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam theo lời mời của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith và Phu nhân.

Tổng Bí thư Tô Lâm cũng sẽ đồng chủ trì Cuộc gặp cấp cao Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Nhân dân Cách mạng Lào.

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith nhân dịp tham dự Lễ mở ký Công ước Hà Nội hồi tháng 10 (Ảnh: Quang Phúc).

Quan hệ Việt Nam - Lào là mối quan hệ hết sức đặc biệt, phát triển toàn diện trên tất cả các lĩnh vực.

Quan hệ kinh tế, thương mại giữa hai nước ghi nhận những bước phát triển tích cực với kim ngạch thương mại song phương 10 tháng đầu năm đạt gần 2,5 tỷ USD, tăng 50,4% so với năm 2024, đưa Việt Nam trở thành đối tác thương mại lớn thứ ba của Lào.

Trong các cuộc gặp giữa lãnh đạo hai nước, lãnh đạo Việt Nam luôn bày tỏ ủng hộ mạnh mẽ và toàn diện công cuộc xây dựng và phát triển đất nước Lào, đồng thời tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, nhân dân Lào sẽ tiếp tục giành được nhiều thành tựu mới to lớn hơn nữa.

Bên cạnh việc tăng cường hợp tác về chính trị, quốc phòng, an ninh, hai bên cũng nỗ lực nâng tầm, tạo đột phá về hợp tác kinh tế, đẩy mạnh tăng kim ngạch thương mại hai chiều, tăng cường kết nối hạ tầng kinh tế.

Nhiều dự án đầu tư của doanh nghiệp Việt Nam tại Lào trong lĩnh vực năng lượng, nông nghiệp, viễn thông, hạ tầng… đã và đang mang lại hiệu quả thiết thực.

Hai nước đang phối hợp triển khai công trình hạ tầng chiến lược, trong đó có việc kết nối hạ tầng giao thông, năng lượng...