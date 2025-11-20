Khai mạc Hội chợ kết nối giao thương, quảng bá sản phẩm Việt Nam - Lào

Ngày 20/11, Hội chợ kết nối giao thương và quảng bá sản phẩm doanh nghiệp Việt Nam - Lào năm 2025 chính thức khai mạc tại Trung tâm Hội nghị và Triển lãm quốc tế Lào (Lao Itecc) ở thủ đô Vientiane, Lào.

Hội chợ do Bộ Quốc phòng, Bộ Công Thương Việt Nam và Bộ Quốc phòng, Bộ Công Thương Lào phối hợp tổ chức.

Đây là hoạt động thuộc chương trình cấp quốc gia về xúc tiến thương mại năm 2025.

Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng phát biểu tại lễ khai mạc (Ảnh: Bộ Quốc phòng).

Phát biểu tại lễ khai mạc, Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, nhấn mạnh Việt Nam và Lào là hai nước láng giềng gần gũi, có nhiều nét tương đồng về văn hóa, tín ngưỡng, đồng thời có truyền thống bang giao, hòa hiếu, gắn bó mật thiết với nhau trong suốt chiều dài lịch sử dựng nước và giữ nước của hai dân tộc.

Trong bối cảnh thế giới và khu vực đã và đang chứng kiến những diễn biến nhanh chóng, phức tạp và khó lường, mối quan hệ hợp tác giữa hai Đảng, hai nước Việt Nam - Lào vẫn tiếp tục phát triển vững chắc, đi vào chiều sâu, mang lại hiệu quả thiết thực...

Theo Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng, từ đầu năm đến nay, nhiều cơ quan, đơn vị, địa phương, hội hữu nghị của hai nước đã tích cực hưởng ứng sự kiện kỷ niệm 50 năm Quốc khánh nước Cộng hòa dân chủ nhân dân (CHDCND) Lào bằng nhiều hoạt động thiết thực, có ý nghĩa trong mọi lĩnh vực.

Đoàn Quân đội hai nước tham quan hội chợ (Ảnh: Bộ Quốc phòng).

Bộ Quốc phòng hai nước cũng đã tổ chức nhiều hoạt động giao lưu đa dạng, trong đó tập trung vào trao đổi đoàn cấp cao, huấn luyện diễn tập chung đối phó với các thách thức an ninh phi truyền thống, đào tạo, tập huấn cán bộ, giao lưu biên giới, giao lưu nhân dân, tăng cường quan hệ hữu nghị, hợp tác…

Hội chợ kết nối giao thương và quảng bá sản phẩm doanh nghiệp Việt Nam - Lào năm 2025 là một trong những hoạt động chính trị - xã hội có quy mô lớn, là hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 50 năm Quốc khánh nước CHDCND Lào (2/12/1975 - 2/12/2025).

Bộ Quốc phòng Việt Nam trao tặng một số trang thiết bị cho Bộ Quốc phòng Lào (Ảnh: Bộ Quốc phòng).

Đây cũng là dịp để các doanh nghiệp Việt Nam nói chung và các doanh nghiệp Quân đội Việt Nam nói riêng có thêm cơ hội để giao lưu, trao đổi, tìm kiếm đối tác tiềm năng, mở rộng quan hệ giao thương với các doanh nghiệp Lào, doanh nghiệp quân đội Lào, phục vụ nhu cầu của nhân dân hai nước và khu vực ASEAN.

Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng tin tưởng hội chợ sẽ tạo điều kiện thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa hoạt động giao lưu hữu nghị, hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào, củng cố vững chắc quan hệ đối tác truyền thống, tăng cường sự hiểu biết sâu sắc về lịch sử cách mạng và thắt chặt thêm mối đoàn kết đặc biệt thủy chung Việt Nam - Lào.

Thượng tướng Vongsone Inpanphim đánh giá cao ý nghĩa quan trọng của Hội chợ kết nối giao thương và quảng bá sản phẩm doanh nghiệp Việt Nam - Lào năm 2025.

Ông tin tưởng Hội chợ sẽ tạo cơ hội để doanh nghiệp hai nước gặp gỡ, trao đổi, tìm kiếm cơ hội mở rộng quan hệ thương mại, hợp tác.

Hội chợ kết nối giao thương và quảng bá sản phẩm doanh nghiệp Việt Nam - Lào năm 2025 diễn ra từ ngày 20 đến 23/11, tại Trung tâm Lao Itecc, thủ đô Vientiane.

Hội chợ năm nay quy tụ hàng trăm doanh nghiệp hai nước trưng bày giới thiệu sản phẩm với quy mô khoảng 150 gian hàng, trong đó Khu gian hàng Việt Nam có quy mô 120 gian hàng tiêu chuẩn của hơn 60 doanh nghiệp chất lượng, thương hiệu và uy tín của Việt Nam.