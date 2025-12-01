Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân lên đường thăm Lào

Chuyến công tác của Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân theo lời mời của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith và Phu nhân diễn ra trong hai ngày 1-2/12.

Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào cũng sẽ đồng chủ trì Cuộc gặp cấp cao giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Nhân dân Cách mạng Lào.

Tham gia Đoàn chính thức có Thủ tướng Phạm Minh Chính; Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú; Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng; Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài; Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng; Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang; Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang; Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc....

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith nhân dịp tham dự Lễ mở ký Công ước Hà Nội hồi tháng 10 (Ảnh: Quang Phúc).

Đây là một trong những hoạt động đối ngoại đặc biệt quan trọng của Việt Nam trong năm 2025 và cũng là chuyến thăm cấp Nhà nước đầu tiên tới Lào của Tổng Bí thư Tô Lâm trên cương vị mới.

Chuyến thăm diễn ra đúng vào thời điểm có ý nghĩa hết sức quan trọng khi Lào kỷ niệm 50 năm Quốc khánh Lào (2/12/1975-2/12/2025) và vào giai đoạn trước thềm Đại hội của hai Đảng được tổ chức vào năm 2026 nhằm đưa ra những quyết sách định hướng phát triển của mỗi nước.

Chuyến thăm tiếp tục khẳng định sự quyết tâm của lãnh đạo hai Đảng, hai nước luôn dành sự quan tâm đặc biệt trong việc kế thừa và phát huy mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện giữa hai nước phát triển phù hợp với yêu cầu, tầm nhìn và lợi ích chiến lược của hai nước trong giai đoạn mới.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, Tổng Bí thư Tô Lâm cũng sẽ có các cuộc hội đàm, hội kiến với các lãnh đạo cấp cao Lào và tham dự Lễ kỷ niệm 50 năm Quốc khánh Lào, một trong những sự kiện kỷ niệm trọng đại của Lào trong năm nay.

Những hoạt động phong phú, ý nghĩa trong chuyến thăm lần này sẽ tiếp tục củng cố, khẳng định nhận thức chung cấp cao giữa lãnh đạo hai nước.

Đồng thời, nhấn mạnh tình hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào là tài sản vô giá, là nhân tố quan trọng và cốt lõi cho mối quan hệ hữu nghị đặc biệt "Việt - Lào hai nước chúng ta; Tình sâu hơn nước Hồng Hà, Cửu Long" như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng khẳng định.