Tổng Bí thư Tô Lâm sắp thăm Triều Tiên

Bộ Ngoại giao cho biết chuyến công tác của Tổng Bí thư Tô Lâm theo lời mời của Tổng Bí thư Đảng Lao động Triều Tiên, Chủ tịch Quốc vụ nước Triều Tiên Kim Jong Un.

Việt Nam và Triều Tiên chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao vào ngày 31/1/1950.

Hơn 75 năm qua, mối quan hệ hữu nghị và hợp tác truyền thống Việt Nam - Triều Tiên luôn được Đảng, Nhà nước và nhân dân hai nước coi trọng và tiếp tục củng cố, phát triển, cùng đóng góp vào việc duy trì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và thế giới.

Tổng Bí thư Tô Lâm (Ảnh: TTXVN).

Ngày 31/1, Tổng Bí thư Tô Lâm và Chủ tịch nước Lương Cường đã trao đổi điện mừng với Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc vụ nước Triều Tiên Kim Jong Un.

Thủ tướng Phạm Minh Chính trao đổi điện mừng với Thủ tướng Triều Tiên Pak Thae Song. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cũng trao đổi điện mừng với Chủ tịch Hội nghị nhân dân tối cao Triều Tiên Pak In Chol.

Các điện mừng của lãnh đạo Việt Nam gửi lãnh đạo Triều Tiên khẳng định trong chặng đường 75 năm kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao, quan hệ hữu nghị truyền thống giữa Việt Nam và Triều Tiên do Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Kim Nhật Thành đích thân xây dựng và được các thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước dày công vun đắp đã không ngừng phát triển.

Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn coi trọng và mong muốn thúc đẩy quan hệ hợp tác với Triều Tiên phát triển mạnh mẽ và thực chất hơn nữa trên nhiều lĩnh vực, phù hợp với nguyện vọng của nhân dân hai nước, cam kết quốc tế của mỗi nước, góp phần vào việc duy trì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Trong các bức điện, các lãnh đạo cấp cao Việt Nam bày tỏ tin tưởng hai bên sẽ phối hợp triển khai tốt các hoạt động kỷ niệm "Năm Hữu nghị Việt Nam - Triều Tiên 2025" với các hoạt động giao lưu, hợp tác đầy ý nghĩa.

Trong nội dung điện mừng của lãnh đạo Triều Tiên gửi lãnh đạo Việt Nam nhấn mạnh việc hai nước quyết định lấy năm 2025 là "Năm Hữu nghị" phù hợp với định hướng và mong muốn chung của nhân dân hai nước.

Phía Triều Tiên tin tưởng chắc chắn rằng quan hệ hữu nghị và hợp tác lâu đời giữa Triều Tiên và Việt Nam sẽ không ngừng được tăng cường và phát triển, qua đó cổ vũ và thúc đẩy mạnh mẽ sự nghiệp xã hội chủ nghĩa của hai nước.