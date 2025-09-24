Tổng Bí thư Tô Lâm: "Thi đua không phải chạy theo thành tích"

Chỉ đạo này được Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh khi phát biểu tại Đại hội Thi đua Quyết thắng toàn quân lần thứ XI do Bộ Quốc phòng tổ chức, chiều 24/9.

Thi đua là trường học của “nhân cách và bản lĩnh”

Theo Tổng Bí thư, trong mọi giai đoạn cách mạng, thi đua quyết thắng luôn là chất xúc tác biến quyết tâm thành kết quả, biến mục tiêu thành hiện thực.

Thi đua cũng giúp đơn vị có mục tiêu chung và mỗi người có việc cụ thể để làm đến nơi đến chốn, biến kỷ luật trở thành sức mạnh, sáng kiến trở thành nguồn lực.

Tổng Bí thư Tô Lâm duyệt đội danh dự quân đội nhân dân Việt Nam (Ảnh: Nguyễn Hải).

Tổng Bí thư cho rằng thi đua quyết thắng có giá trị bởi tính liên tục và chiều sâu, không phải đợt ra quân nhất thời mà là “nhịp đập cuộc sống”.

"Thi đua ở đây không phải chạy theo thành tích, mà là cơm ăn nước uống hàng ngày trong môi trường đặc thù quân sự: phải chính xác, đúng quy trình, an toàn, hiệu quả và phù hợp tình huống tác chiến hiện đại", Tổng Bí thư nhấn mạnh.

Lãnh đạo Đảng cho rằng trong môi trường quân ngũ, thi đua là trường học của “nhân cách và bản lĩnh”. Mỗi chỉ tiêu hoàn thành không chỉ thêm một “điểm số” mà thêm một nấc trưởng thành.

Mỗi chiến sĩ vì thế phải biết đặt nhiệm vụ lên trên, biết kỷ luật tự thân, biết tôn trọng quy trình, biết hợp đồng tác chiến, biết xử trí tình huống, biết yêu đồng đội, thương dân.

Tổng Bí thư yêu cầu mỗi tiêu chí thi đua phải “rõ - đúng - trúng - dễ nhớ - dễ làm - dễ so sánh”, tổ chức phải liền mạch từ cơ sở lên; đánh giá phải công minh, công khai; khen thưởng phải kịp thời, đúng người, đúng việc; phê bình phải chân thành, xây dựng, giúp nhau tiến bộ.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại Đại hội (Ảnh: Minh Huy).

Theo Tổng Bí thư, quá trình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới đòi hỏi quân đội ta vừa chính quy, tinh nhuệ, hiện đại vừa cơ động, linh hoạt, thông minh số. Trong bối cảnh đó, thi đua quyết thắng phải trở thành hệ điều hành cho ba vai trò là: Đội quân chiến đấu, đội quân công tác và đội quân lao động sản xuất.

"Thi đua chỉ có ý nghĩa khi "thật - hay - đẹp - hữu ích”. Tôi đề nghị toàn quân tiếp tục chấn chỉnh những biểu hiện hình thức; tuyệt đối tránh chạy theo chỉ tiêu bề nổi. Thay vào đó, phải đặt chất lượng, hiệu quả, chiều sâu lên hàng đầu", Tổng Bí thư quán triệt.

Tổng Bí thư nhấn mạnh thi đua phải làm cho con người tốt hơn, đơn vị mạnh hơn, công việc trôi chảy hơn, quan hệ quân - dân bền chặt hơn.

Thi đua trở thành "phong trào hành động cách mạng" của chiến sĩ

Phát biểu tại Đại hội, Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Quốc phòng, chia sẻ sự ra đời, phát triển, trưởng thành, chiến đấu và chiến thắng của Quân đội nhân dân Việt Nam luôn gắn liền với phong trào thi đua yêu nước.

Với bối cảnh hiện nay, Đại tướng Phan Văn Giang cho rằng đất nước đang phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, nguy cơ dịch bệnh, thiên tai hiện hữu; các thế lực thù địch tập trung chống phá bằng nhiều âm mưu, thủ đoạn tinh vi.

Do đó, phong trào thi đua quyết thắng luôn được Bộ Quốc phòng và cấp ủy, chỉ huy các cấp trong toàn quân lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, toàn diện, trở thành phong trào hành động cách mạng của cán bộ, chiến sĩ toàn quân và dân quân tự vệ cả nước.

Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng phát biểu tại đại hội (Ảnh: Minh Huy).

"Phong trào diễn ra liên tục, phát triển cả về bề rộng và chiều sâu, đạt kết quả to lớn, thực sự là động lực cổ vũ, động viên các tập thể, cá nhân khắc phục khó khăn, gian khổ, phấn đấu vươn lên hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ", theo lời Đại tướng.

Bộ trưởng Quốc phòng nhấn mạnh Đại hội Thi đua Quyết thắng toàn quân lần thứ XI diễn ra vào thời điểm có ý nghĩa quan trọng, toàn quân với tinh thần cao nhất tích cực chuẩn bị để tổ chức Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XII, thi đua lập thành tích cao nhất chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

"Sự kiện này đánh dấu bước phát triển mới của phong trào thi đua yêu nước trong Quân đội nhân dân và Dân quân tự vệ, tiếp tục thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh "Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua"", Đại tướng Phan Văn Giang chia sẻ.