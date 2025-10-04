Tổng Bí thư Tô Lâm dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương

Sáng 4/10, tại Hội trường Bộ Công an (Hà Nội), Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2025-2030 tổ chức khai mạc. Tổng Bí thư Tô Lâm đến dự và chỉ đạo Đại hội.

Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VIII là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, khẳng định sự lớn mạnh, trưởng thành của lực lượng Công an nhân dân sau 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành dưới sự lãnh đạo của Đảng.

Tổng Bí thư Tô Lâm đến dự và chỉ đạo Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2025-2030 (Ảnh: Bộ Công an).

Đây là dấu mốc mở ra chương mới trong sự phát triển của Đảng bộ và toàn lực lượng Công an nhân dân, tất cả vì thực hiện thắng lợi các mục tiêu chiến lược của Đảng, vì “hòa bình, ổn định, phát triển bền vững, chất lượng cao và nâng cao đời sống mọi mặt của nhân dân”.

Những quyết sách của Đại hội là cơ sở để tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ Công an Trung ương và các tổ chức Đảng trong Công an nhân dân; xây dựng lực lượng Công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; củng cố, tăng cường tiềm lực, sức mạnh bảo vệ an ninh, trật tự đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn cách mạng mới.

Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2025-2030 (Ảnh: Bộ Công an).

Kết quả Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VIII góp phần quan trọng vào thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Tại phiên khai mạc Đại hội, các đại biểu sẽ nghe báo cáo kết quả Phiên họp trù bị, mời Đoàn Chủ tịch, Thư ký Đại hội lên làm việc; diễn văn khai mạc Đại hội; báo cáo kết quả thẩm tra tư cách đại biểu; các tham luận góp ý vào các văn kiện trình vào các văn kiện trình Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VIII, dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng…