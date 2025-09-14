Tổng Bí thư: TTXVN là dòng chủ lưu thông tin tích cực trên mặt trận báo chí

Sáng 14/9, tại Trung tâm Thông tấn quốc gia, số 5 Lý Thường Kiệt, Hà Nội, Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) tổ chức trọng thể Lễ đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh (lần thứ 3) và Kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Thông tấn xã Việt Nam (15/9/1945-15/9/2025).

Tổng Bí thư Tô Lâm dự và phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ. Chủ tịch nước Lương Cường, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến đã gửi lẵng hoa và Thư chúc mừng.

Ngày 15/9/1945, từ Đài vô tuyến điện Bạch Mai, Việt Nam Thông tấn xã (nay là TTXVN) đã phát đi toàn thế giới Bản Tuyên ngôn độc lập khai sinh nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa bằng 3 ngữ Việt, Anh, Pháp. Từ thời điểm đó, ngày 15/9 trở thành Ngày truyền thống của cơ quan thông tấn quốc gia.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh, trong bối cảnh tình hình mới, TTXVN cần không ngừng tự đổi mới để phát triển tương xứng với tầm vóc thời đại, với sự phát triển của đất nước, tiếp tục khẳng định vai trò là cơ quan thông tin chiến lược, tin cậy của Đảng và Nhà nước; là nguồn thông tin chính thống, dòng chủ lưu thông tin tích cực trên mặt trận báo chí, tư tưởng.

Tổng Bí thư Tô Lâm gắn Huân chương Hồ Chí Minh lên Cờ truyền thống Thông tấn xã Việt Nam (Ảnh: Lâm Khánh - TTXVN).

Thông tin của TTXVN cần phải chuẩn xác, khách quan, nhân văn và hữu ích cho đất nước, cho nhân dân.

Để làm tốt nhiệm vụ trong giai đoạn phát triển mới của đất nước, Tổng Bí thư nhấn mạnh, người làm báo TTXVN cần giữ vững đạo đức, sự liêm chính và trách nhiệm xã hội của người làm báo, vượt lên trên những cám dỗ vật chất để luôn đứng về phía chính nghĩa, dùng ngòi bút để bảo vệ lẽ phải, cái tiến bộ, điều tốt đẹp, diệt trừ cái xấu, cái ác trong xã hội và trong chính bản thân mình.

Trước làn sóng chuyển đổi số và sự cạnh tranh khốc liệt của không gian truyền thông toàn cầu, Tổng Bí thư lưu ý, người làm báo TTXVN cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương thức làm báo và chuyển tải thông tin; tiên phong trong ứng dụng công nghệ hiện đại, làm chủ các nền tảng số, trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn.

Tổng Bí thư yêu cầu, TTXVN cần làm tốt hơn nữa việc xây dựng cơ sở dữ liệu bởi dữ liệu là tư liệu sản xuất trong kỷ nguyên số. Việc xây dựng hệ thống dữ liệu báo chí một cách khoa học, trong đó có trung tâm thông tin tư liệu và kho ảnh quốc gia đặc biệt quý giá hiện có sẽ là nền tảng quan trọng để TTXVN phát triển báo chí sáng tạo, báo chí dữ liệu và góp phần hình thành “bộ nhớ chung” của quốc gia.

Tại lễ kỷ niệm, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư Tô Lâm đã trao tặng Huân chương Hồ Chí Minh cho Thông tấn xã Việt Nam.

Tổng Giám đốc TTXVN Vũ Việt Trang trân trọng trao tặng Tổng Bí thư Tô Lâm cuốn sách ảnh "Vinh quang mãi mãi thuộc về Nhân dân" (Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN).

Nhân dịp này, Tổng Bí thư Tô Lâm và các lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã thực hiện nghi thức khai trương Trang thông tin Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng tại địa chỉ: https://daihoidang.vn.

Trang thông tin có 6 phiên bản ngôn ngữ: Việt, Anh, Pháp, Nga, Trung và Tây Ban Nha.