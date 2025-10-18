Tổng Bí thư dự Lễ kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống Tình báo Quốc phòng

Sáng 18/10, Tổng cục II tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống Tình báo Quốc phòng Việt Nam (25/10/1945-25/10/2025) và đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh.

Tổng Bí thư Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương, dự và phát biểu chỉ đạo buổi lễ.

Trình bày diễn văn tại buổi lễ, Trung tướng Trần Công Chính, Tổng cục trưởng Tổng cục II đã ôn lại chặng đường 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của ngành Tình báo Quốc phòng Việt Nam.

Tổng Bí thư Tô Lâm dự Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Tình báo Quốc phòng Việt Nam (Ảnh: Trọng Hải/Quân đội nhân dân).

Ra đời từ những ngày đầu của chính quyền cách mạng, trưởng thành cùng với sự lớn mạnh của Quân đội và phát triển của đất nước, Tình báo Quốc phòng Việt Nam luôn tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và Quân đội, dựa vào dân và đi sát địch, liên tục trưởng thành, tiến bộ, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Tổng Bí thư Tô Lâm trao Huân chương Hồ Chí Minh cho lực lượng Tình báo Quốc phòng Việt Nam (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN).

Ghi nhận những thành tích, đóng góp to lớn đó Đảng, Nhà nước đã trao tặng Tình báo Quốc phòng nhiều phần thưởng cao quý như: Huân chương Sao vàng, 2 Huân chương Hồ Chí Minh, Huân chương Độc lập hạng Nhất, Huân chương Quân công hạng Nhất, 2 lần phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân,...

Nhân dịp kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống, Tình báo Quốc phòng vinh dự được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương Hồ Chí Minh lần thứ 3.