Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân sắp thăm Phần Lan

Thông tin này được Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng cho biết tại cuộc họp báo thường kỳ chiều 16/10.

Theo bà Hằng, chuyến thăm của Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam diễn ra theo lời mời của Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb.

Chuyến thăm diễn ra từ ngày 20 đến 22/10.

Phần Lan là đối tác bạn bè hữu nghị lâu năm của Việt Nam. Về chính trị và ngoại giao, hai bên thường xuyên trao đổi đoàn các cấp, phối hợp, chặt chẽ, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương, đặc biệt là tại Liên Hợp Quốc và tại khuôn khổ ASEAN, EU.

Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly (Ảnh: Báo Quốc tế).

Hợp tác trong lĩnh vực kinh tế, thương mại và đầu tư giữa hai nước phát triển. Trong các lĩnh vực khác như quốc phòng, an ninh, giáo dục đào tạo, nông nghiệp, môi trường, văn hóa và giáo dục, giao lưu nhân dân, du lịch và hợp tác địa phương, Việt Nam và Phần Lan cũng có mối quan hệ tốt đẹp.

Dự kiến trong khuôn khổ chuyến thăm, Tổng Bí thư Tô Lâm sẽ có cuộc hội đàm với các lãnh đạo cấp cao Phần Lan.