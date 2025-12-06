Bí thư và Chủ tịch Hà Nội nhận thêm nhiệm vụ

Chiều 6/12, Đại tướng Phan Văn Giang, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc đã thăm và làm việc với Đảng ủy Bộ Tư lệnh thủ đô.

Tại hội nghị, đại diện Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội đã thông báo các quyết định về công tác cán bộ của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đối với Đảng ủy Bộ Tư lệnh thủ đô.

Theo đó, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội chỉ định Bí thư Thành ủy Nguyễn Duy Ngọc tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Bí thư Đảng ủy Bộ Tư lệnh thủ đô, nhiệm kỳ 2025-2030.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng cũng được Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội chỉ định làm Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ Tư lệnh thủ đô, nhiệm kỳ 2025-2030.

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang tặng hoa chúc mừng Bí thư và Chủ tịch Hà Nội (Ảnh: CTV).

Phát biểu tại buổi làm việc, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang đánh giá cao TP Hà Nội, Bộ Tư lệnh thủ đô trong những năm qua luôn bảo đảm thủ đô an toàn, ổn định, văn minh và thực hiện tốt các nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2025.

Bí thư Thành ủy Hà Nội cảm ơn Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng của thủ đô năm 2025.

Ông Ngọc ghi nhận và biểu dương kết quả thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng của Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội trong năm 2025.

Bí thư Hà Nội cũng đã thông tin một số nét khái quát về phương hướng, nhiệm vụ phát triển thủ đô theo Nghị quyết Đại hội lần thứ XVIII Đảng bộ thành phố, xây dựng thủ đô hiện đại, bản sắc và hòa bình, hạnh phúc; Hà Nội đặt mục tiêu tăng trưởng GRDP từ 11% trở lên...

Theo ông Ngọc để đạt được các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, Hà Nội đang tập trung hoàn thiện thể chế để triển khai các dự án lớn phát triển thủ đô như trục đại lộ cảnh quan sông Hồng, dự án khu đô thị thể thao Olympic, phát triển không gian ngầm gắn kết với sự phát triển của thủ đô.

Cùng với đó, Hà Nội cũng xác định lấy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số là động lực phát triển của thủ đô trong giai đoạn tới...