Tổng Bí thư: Cán bộ kiểm tra phải "không chịu bất kỳ sức ép, cám dỗ nào”

Sáng 24/11, Ban Bí thư tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật năm 2025 và nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng, kết nối trực tuyến tới các điểm cầu các tỉnh ủy, thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Trung ương.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng diễn ra trong bối cảnh tình hình quốc tế, khu vực và trong nước có nhiều diễn biến nhanh, phức tạp với nhiều vấn đề mới phát sinh chưa có tiền lệ, vượt ngoài dự báo, đặt ra khó khăn, thách thức rất lớn.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị (Ảnh: Báo Nhân dân).

Song theo Tổng Bí thư, đây cũng là giai đoạn Đảng ta thể hiện bản lĩnh kiên cường, đoàn kết, thống nhất, bình tĩnh hóa giải những nguy cơ, thách thức, lãnh đạo đất nước vượt qua “sóng to, gió lớn”, đạt nhiều kết quả quan trọng.

Nhiều chủ trương, quyết sách chiến lược mang tính đột phá đã và đang được triển khai, mở ra cục diện mang tính bước ngoặt trong tiến trình phát triển của đất nước.

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Tổng Bí thư khẳng định một bài học sâu sắc là càng trong những lúc khó khăn, chúng ta càng phải làm tốt công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Tổng Bí thư biểu dương và đánh giá cao những thành tích, kết quả công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng năm 2025 và cả nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng.

Dù vậy, lãnh đạo Đảng cũng thẳng thắn nhìn nhận còn nhiều hạn chế cần khắc phục, trong đó, năng lực một bộ phận cán bộ kiểm tra chưa theo kịp yêu cầu mới; việc theo dõi, đôn đốc sau kiểm tra có nơi còn thiếu quyết liệt, nhiều vi phạm đã được chỉ ra nhưng chậm khắc phục…

Tổng Bí thư yêu cầu, cần sớm được khắc phục để nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Toàn cảnh Hội nghị (Ảnh: Báo Nhân dân).

Để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng trong nhiệm kỳ tới, Tổng Bí thư quán triệt không để có “khoảng trống”, “vùng tối” mà công tác kiểm tra, giám sát của Đảng không vươn tới được.

Cùng với đó, theo Tổng Bí thư, cần chuyển mạnh trọng tâm công tác sang giám sát thường xuyên, giám sát chủ động, cảnh báo sớm, phòng ngừa từ xa; chủ động giám sát ngay từ đầu và xuyên suốt trên mọi mặt công tác, đặc biệt trong việc triển khai các chủ trương, quyết sách lớn mang tính đột phá của Đảng về phát triển đất nước thời gian gần đây.

Tổng Bí thư đề nghị kịp thời phát hiện, kiểm tra và kiên quyết xử lý các tổ chức đảng, đảng viên có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; vi phạm những điều đảng viên không được làm, vi phạm quy định về trách nhiệm nêu gương; vi phạm các nguyên tắc, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước; tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, lợi ích nhóm.

Theo Tổng Bí thư, cần kiên quyết xử lý nghiêm vi phạm, nhưng cũng kiên quyết bảo vệ những người mạnh dạn đổi mới, dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung của đất nước; triển khai hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát việc kê khai, công khai tài sản theo quy định.

Tổng Bí thư yêu cầu giám sát việc giải quyết những vấn đề “nóng” mà dư luận xã hội quan tâm, như việc vận hành của hệ thống chính trị và công tác quản lý Nhà nước ở các lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực sau khi sắp xếp tổ chức, bộ máy; tình hình triển khai các dự án, công trình trọng điểm ở tầm quốc gia và cấp địa phương…

Cùng với việc xây dựng Ủy ban Kiểm tra các cấp mạnh và tinh gọn, Tổng Bí thư yêu cầu xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm tra thực sự bản lĩnh, liêm chính, chuyên nghiệp, “trong sáng như gương, sắc bén như gươm”, tuyệt đối trung thành với Đảng, kiên định trước mọi khó khăn, không chịu bất kỳ sức ép, tác động hay cám dỗ nào.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu dự Hội nghị dành một phút mặc niệm các nạn nhân thiệt mạng do bão lũ (Ảnh: Báo Nhân dân).

Mỗi cán bộ kiểm tra, theo Tổng Bí thư, phải nắm chắc đường lối, nguyên tắc, quy định của Đảng; tinh thông nghiệp vụ; có khả năng phân tích, dự báo, phát hiện vấn đề từ sớm, từ xa.

Đồng thời, họ cũng phải là người biết lắng nghe, thấu hiểu thực tiễn, xử lý công minh, khách quan, đúng nguyên tắc, đúng quy trình.

Công việc của người làm công tác kiểm tra đòi hỏi sự trong sáng và dũng khí rất lớn, vì vậy, theo Tổng Bí thư, từng cán bộ phải luôn tự rèn luyện, giữ gìn đạo đức, nâng cao trình độ, rèn luyện phong cách làm việc công tâm, thận trọng, quyết đoán.

Cũng tại Hội nghị, Tổng Bí thư đề nghị tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin; thúc đẩy kết nối, chia sẻ dữ liệu thông suốt, chính xác, kịp thời để phục vụ hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát trong toàn hệ thống chính trị, hướng tới “kiểm tra trên dữ liệu, giám sát trên dữ liệu”.