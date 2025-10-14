Vụ nghi bố ôm 2 con nhảy sông Lam: Mở rộng phạm vi tìm kiếm

Chiều 14/10, Đội Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Nghệ An) vẫn đang nỗ lực tìm kiếm các nạn nhân mất tích, nghi nhảy xuống sông Lam tối qua.

Ngoài lực lượng, phương tiện của công an còn có sự tham gia của nhiều ca nô và nhân lực các đội, nhóm cứu hộ thiện nguyện. Các ca nô liên tục quần thảo khu vực trên, dưới cầu Bến Thủy, đồng thời mở rộng phạm vi tìm kiếm phía hạ nguồn sông Lam.

Người dân theo dõi công tác tìm kiếm anh D. cùng 2 con gái (Ảnh: Hoàng Lam).

Nước sông Lam dâng cao, chảy xiết với nhiều dòng chảy ngầm khiến công tác tìm kiếm gặp nhiều khó khăn.

Trước đó tối 13/10, người dân lưu thông trên cầu Bến Thủy (bắc qua sông Lam, nối tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh) phát hiện một xe máy và hai chiếc cặp học sinh trên cầu. Nghi có người nhảy xuống sông, người dân trình báo công an.

“Trước khi ôm con nhảy xuống sông, người bố bế 2 con đi 2 bên thành cầu như tìm kiếm gì đó”, một người dân theo dõi công tác tìm kiếm trưa 14/10 thông tin.

Danh tính các nạn nhân được xác định là anh V.V.D. (SN 1993, trú xã Kim Liên, Nghệ An) và 2 con gái V.H.B. (SN 2020), V.G.T. (SN 2021).

Hai cháu bé là con của anh D. và chị B.T.Y. (SN 1999).

Trên các diễn đàn, phần lớn người dùng mạng xã hội bày tỏ sự phẫn nộ trước hành động của người bố.

Bạn Trương Trương bình luận: “Sáng giờ đọc được báo mà lòng thương xót 2 bé không từ nào diễn tả nổi. Tại sao lại tước đi quyền sống và sự hồn nhiên, đáng yêu của các con?”.

Nhiều người dùng mạng xã hội bày tỏ hy vọng đây chỉ là hiện trường giả do người bố dựng lên.

Các lực lượng đang tìm kiếm anh D. cùng 2 con gái dọc sông Lam, đoạn cầu Bến Thủy (Ảnh: Hoàng Lam).

Bạn Thi Lan Vu bình luận: “Mong bố có giận mẹ rồi mang con đi chơi đâu đó...”.

“Chắc bố giận mẹ rồi đưa con đi đâu thôi. Cầu mong như vậy mọi người ơi”, tài khoản Phan Hiền cũng chung mong muốn.

Nguồn tin trên các trang mạng xã hội cho rằng, trước đó anh D. và vợ có mâu thuẫn, thường xuyên cãi vã. Tối 13/10, do mâu thuẫn, vợ anh D. đã bỏ về nhà ngoại.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, Trung tá Hồ Minh Dũng, Trưởng Công an xã Kim Liên, xác nhận anh V.V.D. cùng 2 con là công dân tại địa phương.

Đối với thông tin anh D. thường xuyên bạo hành vợ, Trung tá Hồ Minh Dũng cho biết, từ thời điểm ông nhận công tác ở đây khi thực hiện công an 2 cấp, chưa nhận được thông tin phản ánh hay tố cáo của người liên quan về việc này.