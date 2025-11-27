Tìm thấy thi thể Chánh văn phòng Đảng ủy xã ở Thanh Hóa

Sáng 27/11, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết lực lượng chức năng của đơn vị đã tìm thấy thi thể ông L.V.N. - Chánh văn phòng Đảng ủy xã Trung Thành.

Trước đó, rạng sáng 24/11, ông L.V.N. ra khu vực sông Mã (đoạn chảy qua xã Phú Lệ) để đánh bắt cá. Sau đó, ông N. được phát hiện mất tích.

Sau 3 ngày tìm kiếm, lực lượng chức năng đã phát hiện thi thể ông N. trôi trên sông Mã (Ảnh: Cao Hường).

Người dân nghi ngờ ông N. bị rơi xuống sông Mã và bị nước cuốn trôi. Công tác cứu hộ gặp nhiều khó khăn do nước sông chảy xiết.

Đến khoảng 8h50 ngày 27/11, thi thể ông N. được tìm thấy trên sông Mã, đoạn qua thôn 4, xã Hồi Xuân, cách vị trí bị nạn khoảng 25km.