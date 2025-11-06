Thủ tướng: Bí thư, chủ tịch các tỉnh hoãn họp để tập trung chống bão số 13

Yêu cầu này được Thủ tướng Phạm Minh Chính đưa ra trong Công điện số 210 vừa ban hành, chỉ đạo các bộ ngành, địa phương tập trung triển khai các biện pháp khẩn cấp ứng phó bão số 13 và mưa lũ do bão.

Bão số 13 đã mạnh lên cấp 14, giật cấp 17 và vẫn đang di chuyển rất nhanh (tốc độ khoảng 30-35 km/giờ) hướng về phía vùng biển ven bờ và đất liền khu vực Trung và Nam Trung Bộ nước ta.

Theo dự báo, bão có cường độ rất mạnh, tốc độ di chuyển rất nhanh, phạm vi ảnh hưởng gió mạnh và mưa lớn rất rộng (từ Quảng Trị đến Khánh Hòa), khi vào gần bờ vẫn duy trì gió bão mạnh cấp 14-15, giật cấp 17.

Người dân ven biển Cửa Đại (Hội An, TP Đà Nẵng) khẩn trương đắp bờ kè, chủ động ứng phó bão Kalmaegi sắp đổ bộ (Ảnh: Thành Đông).

Trên đất liền, từ trưa nay gió mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng lên cấp 10-12, giật cấp 14-15, đất liền phía đông Quảng Ngãi và Gia Lai có thể tới cấp 12-13, giật cấp 15-16, bão gây sóng biển ven bờ cao 3-8m, kết hợp nước biển dâng và triều cường lớn, rất nguy hiểm đối với các tàu thuyền trên biển và ở nơi neo đậu.

Hoàn lưu bão có thể gây mưa rất lớn tại các tỉnh từ Quảng Trị đến Đắk Lắk có mưa lớn, lượng mưa phổ biến 200-400mm, có nơi trên 600mm. Các tỉnh Hà Tĩnh, Khánh Hòa và Lâm Đồng cũng có mưa to đến rất to, lượng mưa 150-300mm, nguy cơ rất cao xảy ra lũ ống, lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi và ngập lụt tại vùng thấp trũng, ven sông, khu đô thị, nhất là tại những nơi đã bị mưa lớn kéo dài vừa qua.

Thủ tướng chỉ đạo bộ trưởng các bộ trưởng cùng bí thư, chủ tịch các tỉnh thành từ Quảng Trị đến Khánh Hòa tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo biện pháp ứng phó với bão và mưa lũ do bão ở mức cao nhất, với tinh thần khẩn trương nhất, quyết liệt nhất.

Theo yêu cầu của Thủ tướng, bí thư, chủ tịch các tỉnh, thành phố có tàu thuyền hoạt động trên biển, đặc biệt là các địa phương Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk (nơi dự báo bão ảnh hưởng trực tiếp) đình hoãn các cuộc họp, công việc chưa thật sự cần thiết, huy động cả hệ thống chính trị của địa phương vào cuộc, tập trung cao nhất cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai, đôn đốc ứng phó với bão và mưa lũ do bão, trong đó:

Căn cứ tình hình cụ thể tại địa phương, Thủ tướng giao lãnh đạo địa phương chủ động quyết định việc cấm biển ngay từ sáng 6/11 và việc hạn chế người và phương tiện tham gia giao thông trong thời gian bão ảnh hưởng trực tiếp để hạn chế xảy ra sự cố, bảo đảm an toàn tính mạng cho Nhân dân.

Lãnh đạo Chính phủ cũng chỉ đạo sơ tán, di dời triệt để dân cư tại các khu vực nguy hiểm, không bảo đảm an toàn, nhất là trong các nhà yếu, khu dân cư ở vùng thấp trũng, nơi có nguy cơ sạt lở ven biển, ven sông, nơi bị ảnh hưởng của sóng lớn, ngập lụt do nước biển dâng, mưa lũ, có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất.

“Tuyệt đối không để người dân ở lại trên tàu thuyền, lồng bè, chòi canh nuôi thủy hải sản khi bão ảnh hưởng trực tiếp. Trường hợp cần thiết phải kiên quyết thực hiện các biện pháp cưỡng chế để bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân”, Thủ tướng quán triệt. Việc này, theo chỉ đạo của Thủ tướng, hoàn thành trước khi bão ảnh hưởng trực tiếp, nhưng phải trước 15h ngày 6/11.

Thủ tướng cũng nhấn mạnh cần triển khai ngay lực lượng quân đội, công an, dân quân tự vệ, vật tư, phương tiện, đồng thời phân công các lãnh đạo tỉnh ứng trực tại các địa bàn trọng điểm để trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo triển khai công tác ứng phó với bão, lũ, cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống xấu xảy ra.

Bên cạnh đó, theo Thủ tướng, cần dự trữ lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm tại các khu dân cư dễ xảy ra chia cắt khi mưa lũ, sạt lở, không được để xảy ra thiếu lương thực, thực phẩm khi bão, lũ, sạt lở gây chia cắt.