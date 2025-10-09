Vụ 5 công nhân tử vong khi xây thủy điện: Kiểm tra việc khắc phục sự cố

Ngày 9/10, Sở Công Thương tỉnh Quảng Ngãi cho biết đã kiểm tra, đánh giá kết quả công tác khắc phục sự cố tại dự án Thủy điện Đăk Mi 1, xã Xốp, tỉnh Quảng Ngãi (trước đây là xã Đăk Choong, huyện Đăk Glei, tỉnh Kon Tum).

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Quảng Ngãi, Sở Công Thương tỉnh này đã kiểm tra công tác khắc phục sự cố tai nạn lao động khiến 5 công nhân tử vong vào ngày 31/12/2024 tại dự án Thủy điện Đăk Mi 1, do Công ty Cổ phần Quang Đức Kon Tum làm chủ đầu tư, nhằm xem xét cho dự án thi công trở lại.

Đoàn công tác Sở Công Thương kiểm tra công tác khắc phục sự cố tại dự án Thủy điện Đăk Mi 1 (Ảnh: Chí Anh).

Tại buổi kiểm tra, ông Nguyễn Thanh Mân, Giám đốc Sở Công Thương nhận định việc khắc phục sự cố cơ bản đầy đủ, đáp ứng yêu cầu của cơ quan chức năng.

Sau khi kiểm tra thực tế, Sở Công Thương tỉnh Quảng Ngãi có văn bản yêu cầu Công ty Cổ phần Quang Đức Kon Tum hoàn thiện các hồ sơ liên quan đến việc xử lý, khắc phục sự cố tai nạn lao động nêu trên, lắp đặt bổ sung hệ thống biển báo, biển chỉ dẫn, nội quy an toàn lao động tại vị trí thi công.

Đồng thời, chủ đầu tư được yêu cầu khẩn trương phối hợp với thành phố Đà Nẵng thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng nhằm đẩy nhanh tiến độ đấu nối đường dây điện 220kV với dự án.

UBND xã Xốp phối hợp chủ đầu tư thành lập tổ kiểm tra, giám sát việc thi công hạng mục đường tránh ngập lòng hồ thuộc dự án Thủy điện Đăk Mi 1.

Đại diện Công ty Cổ phần Quang Đức Kon Tum cho biết sau hơn 9 tháng tạm dừng thi công, đến nay công tác khắc phục sự cố tại dự án Thủy điện Đăk Mi 1 cơ bản đã hoàn thành. Đơn vị đang hoàn thiện các hồ sơ và xây dựng phương án đảm bảo an toàn lao động trình UBND tỉnh Quảng Ngãi để sớm được thi công trở lại.

Hiện trường vụ tai nạn lao động khiến 5 công nhân tử vong tại Thủy điện Đăk Mi 1 (Ảnh: Phạm Hoàng).

"Dự án dự kiến phát điện vào cuối tháng 10. Do sự cố tai nạn lao động xảy ra nên tạm dừng hơn 9 tháng. Đơn vị đang làm hồ sơ để xin gia hạn thêm thời gian thực hiện dự án", đại diện Công ty Cổ phần Quang Đức Kon Tum nói.

Như Dân trí đã thông tin, khoảng 3h ngày 31/12/2024, trong quá trình thi công đập ngăn dòng Thủy điện Đăk Mi 1 đã xảy ra vụ sập giàn giáo, làm 5 công nhân tử vong. Sau vụ tai nạn lao động nêu trên, cơ quan chức năng đã yêu cầu dự án Thủy điện Đăk Mi 1 tạm dừng thi công.

Thủy điện Đăk Mi 1 được khởi công từ năm 2009, có công suất 84 MW, tổng mức đầu tư hơn 3.500 tỷ đồng. Nhà máy mới được thi công hoàn thành khoảng 70% khối lượng.