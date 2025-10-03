Thượng tướng Thái Đại Ngọc làm Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai

Ngày 3/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 khai mạc phiên chính thức.

Dự và chỉ đạo đại hội có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa, trao quyết định cho tân Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai - Thượng tướng Thái Đại Ngọc (Ảnh: Ban tổ chức).

Tại đại hội, bà Bùi Thị Quỳnh Vân, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, đã công bố quyết định của Bộ Chính trị về chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai nhiệm kỳ 2025-2030.

Bộ Chính trị chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Gia Lai gồm 60 ủy viên; Ban Thường vụ Tỉnh ủy gồm 18 ủy viên.

Thượng tướng Thái Đại Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, được Bộ Chính trị chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai nhiệm kỳ 2025-2030.

Thượng tướng Thái Đại Ngọc, tân Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai phát biểu nhận nhiệm vụ (Ảnh: Ban tổ chức).

Các Phó Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai nhiệm kỳ 2025-2030, gồm ông Rah Lan Chung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân; ông Phạm Anh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND; ông Châu Ngọc Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội; ông Nguyễn Ngọc Lương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Gia Lai.

Ông Hồ Quốc Dũng, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai nhiệm kỳ 2020-2025, thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, thôi giữ chức Bí thư Tỉnh ủy và các chức danh liên quan.