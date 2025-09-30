Thường trực Ban Bí thư: Không để thiếu trường lớp, nơi khám bệnh cho dân

Tại buổi làm việc, thay mặt lãnh đạo Đảng và nhà nước, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú gửi lời thăm hỏi đến người dân tỉnh Thanh Hóa đang chịu thiệt hại do bão và mưa lũ gây ra.

Đồng thời, ông biểu dương những nỗ lực của các cấp chính quyền, đơn vị, lực lượng đã không quản ngại khó khăn, ngày đêm hỗ trợ người dân.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đề nghị cấp ủy, tổ chức Đảng, Mặt trận Tổ quốc, lực lượng vũ trang và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh Thanh Hóa tập trung cao độ, khắc phục kịp thời hậu quả do bão số 10 gây ra, với mục tiêu cao nhất là bảo đảm an toàn tính mạng người dân, sớm hỗ trợ người dân ổn định cuộc sống.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú phát biểu tại buổi làm việc (Ảnh: Hoàng Dương).

Thường trực Ban Bí thư đề nghị tỉnh Thanh Hóa tập trung mọi nguồn lực để bảo đảm nhu yếu phẩm cho người dân vùng lũ; kịp thời khắc phục, sửa chữa và bảo đảm an toàn hệ thống đê điều, điện, đường, trường, trạm.

Yêu cầu được Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh là không để xảy ra tình trạng thiếu trường, thiếu lớp, thiếu nơi khám chữa bệnh cho nhân dân.

Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Thường trực, Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hà đã trao 500 triệu đồng hỗ trợ tỉnh Thanh Hóa khắc phục hậu quả mưa bão.

Báo cáo với đoàn công tác Trung ương, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Hoài Anh đã thông tin tóm tắt tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong 9 tháng đầu năm.

Về công tác ứng phó và khắc phục thiệt hại do bão số 10 gây ra, ông Nguyễn Hoài Anh cho biết, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã nghiêm túc quán triệt và kịp thời triển khai thực hiện đầy đủ chỉ đạo của Thường trực Ban Bí thư và các công điện của Thủ tướng.

Theo ông Nguyễn Hoài Anh, trong đợt mưa bão vừa qua, tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức sơ tán 5.137 hộ dân sinh sống tại các khu vực nguy hiểm thuộc 85 xã, phường đến nơi an toàn. Toàn bộ 6.531 tàu, thuyền khai thác thủy, hải sản với 20.580 lao động đã được kêu gọi vào nơi trú ẩn an toàn trước khi bão đổ bộ.

Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hà trao kinh phí 500 triệu đồng của Ban vận động cứu trợ Trung ương, hỗ trợ tỉnh Thanh Hóa (Ảnh: Hoàng Dương).

Tỉnh cũng chỉ đạo lực lượng công an, quân đội chủ động chuẩn bị tốt nhân lực, phương tiện, lương thực, thực phẩm để bảo đảm hỗ trợ kịp thời cho các xã có nguy cơ bị cô lập, đặc biệt là khu vực miền núi; bảo đảm thông tin liên lạc phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành ứng phó với bão cũng như đời sống của người dân.

Theo báo cáo nhanh của tỉnh Thanh Hóa, do ảnh hưởng của bão số 10, toàn tỉnh có 4 người tử vong, 3 người mất tích, 6 người bị thương; 955 ngôi nhà bị thiệt hại (trong đó 19 nhà bị thiệt hại hoàn toàn); 4.059 nhà bị ngập nước; 17 hộ với 63 khẩu bị ảnh hưởng do sạt lở đất.

Ngoài ra, mưa bão cũng gây thiệt hại tại 67 điểm trường, 2 trạm y tế; nhiều thôn, bản bị cô lập; một số tuyến quốc lộ bị ngập lụt, gây ách tắc giao thông.