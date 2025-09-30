Giải cứu người đàn ông mắc kẹt dưới chân cầu khi nước lũ đổ về

Khoảng 8h30 ngày 30/9, Công an xã Tùng Bá, tỉnh Tuyên Quang nhận được thông tin tại trụ bê tông chân cầu thôn Khuôn Làng có một nam giới ngồi trú mưa dưới gầm cầu, do nước sông lên cao đã bị mắc kẹt tại chân trụ cầu. Dòng nước chảy xiết và dâng cao rất nhanh, đe doạ tính mạng của nạn nhân.

Lực lượng chức năng giải cứu người đàn ông khỏi dòng nước xiết (Ảnh: Công an Tuyên Quang).

Sau khi nhận được tin báo, cảnh sát đã huy động lực lượng có mặt tại hiện trường, phối hợp với chính quyền tổ chức để cứu nạn cứu hộ nạn nhân.

Qua xác minh nhanh, nạn nhân là anh L.V.K. (SN 1984, trú tại xã Tùng Bá). Theo Công an tỉnh Tuyên Quang, anh K. bị trầm cảm, thường bỏ nhà đi lang thang.

Tới khoảng 10h15 cùng ngày, người dân cùng lực lượng chức năng đã đưa được anh K. lên bờ an toàn.