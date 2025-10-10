Thực hư việc người khuyết tật tố phường làm sai quy định hỗ trợ đột xuất

Ngày 10/10, UBND phường Hải Châu, thành phố Đà Nẵng đã có phản hồi ý kiến người dân trên cổng góp ý thành phố về phản ánh cho rằng cán bộ phường đã làm sai quy định hỗ trợ khó khăn đột xuất.

Trước đó, ông N., trú tại thành phố Đà Nẵng, cho rằng cán bộ Phòng Văn hóa - Xã hội phường Hải Châu đã xử lý sai quy định trong quá trình xem xét hồ sơ đề nghị hỗ trợ khó khăn đột xuất theo Nghị định 20/2021 về chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội của Chính phủ.

Người dân làm thủ tục tại UBND phường Hải Châu, thành phố Đà Nẵng (Ảnh: Hải Châu).

Theo phản ánh, công dân là người khuyết tật nên đã đến trụ sở UBND phường Hải Châu để hỏi đơn xin hỗ trợ khó khăn đột xuất, được cán bộ phụ trách trả lời bằng văn bản rằng ông không thuộc đối tượng được hỗ trợ đột xuất và cần chuyển hộ khẩu về phường Sơn Trà.

Người dân này có trích dẫn một điều khoản "người khuyết tật đang hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng được xem xét hỗ trợ chi phí khám, chữa bệnh vượt khả năng chi trả" và cho rằng cách trả lời của cán bộ phường Hải Châu trái với quy định.

Ngày 6/10, UBND phường Hải Châu đã mời ông N. lên làm việc cùng đại diện công an, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường, các hội đoàn thể.

Theo UBND phường Hải Châu, nội dung kiến nghị, phản ánh của ông N. về cán bộ phường làm sai Nghị định 20/2021 của Chính phủ là không đúng. Công chức chuyên môn phường đã tham mưu đúng theo các văn bản hướng dẫn.

UBND phường Hải Châu cũng nhận định, nội dung trích dẫn các điều khoản tại ý kiến của ông N. là không đúng sự thật theo nghị định.

Về việc ông này có đơn xin đề nghị hỗ trợ khó khăn đột xuất (2 triệu đồng để làm kính cận), phường đã xác minh tại nơi thường trú, ông không còn ở địa phương nhiều năm nay nên có kiến nghị công dân chuyển chế độ về phường Sơn Trà (nơi cư trú hiện tại).

Theo UBND phường Hải Châu, sau khi trao đổi trong cuộc họp, ông N. có nguyện vọng chuyển về nơi ở hiện nay và công an cùng khu dân cư đã vận động mạnh thường quân hỗ trợ ông N. kinh phí làm kính cận.