Thực hư bức ảnh 2 “nạn nhân” vụ cháy xe lan truyền trên mạng

Vụ cháy ô tô tại cây xăng ở xã Thăng Điền, thành phố Đà Nẵng khiến 2 người tử vong xảy ra từ ngày 1/5. Những ngày qua, dư luận rất quan tâm đến vụ việc, nhất là thông tin về hai nạn nhân tử vong trong xe.

Trên mạng xã hội ngày 2/5 xuất hiện bức ảnh 2 thiếu niên trong trang phục học sinh được cho là em T.H.T. (17 tuổi) và em D.A.K. (16 tuổi, cùng trú tại xã Thăng Điền), nạn nhân trong vụ cháy xe.

Hình ảnh đăng trên mạng xã hội được cho là 2 nạn nhân vụ cháy ô tô nhiều khả năng do AI tạo ra (Ảnh: Tâm Xì Phố).

Lãnh đạo UBND xã Thăng Điền cho biết, đoàn công tác của xã Thăng Điền đã trực tiếp đến gia đình 2 em T. và K. để chia buồn, động viên, thăm hỏi, hỗ trợ mỗi trường hợp 5 triệu đồng.

Theo vị lãnh đạo này, hình ảnh thực tế từ di ảnh của nạn nhân khác hoàn toàn với các bức ảnh đăng tải trên mạng xã hội. Có thể nhận định bức ảnh 2 người trong trang phục học sinh lan truyền trên mạng không phải là em K. và em T.. Thực tế, cả 2 em đều đã nghỉ học, ở khác thôn.

Liên quan đến vụ việc, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, trên một số trang mạng xã hội xuất hiện nhiều thông tin suy diễn, đăng tải nội dung chưa được kiểm chứng về nguyên nhân vụ cháy nổ, gây hoang mang dư luận và làm sai lệch bản chất vụ việc.

Cơ quan công an khuyến cáo người dân cần tỉnh táo, tiếp cận thông tin từ các nguồn chính thống, không chia sẻ, phát tán các thông tin chưa được cơ quan chức năng kiểm chứng. Các trường hợp đăng tải thông tin sai sự thật sẽ bị xử lý nghiêm.

Như Dân trí đã thông tin, khoảng 15h20 ngày 1/5, ô tô biển số 92A-265.xx do anh V.N.D.A. (24 tuổi, trú tại xã Thăng Điền) điều khiển vào trụ bơm để đổ xăng. Trên xe còn có 2 người là T. và K.. Khi nhân viên cây xăng vừa đưa vòi bơm chuẩn bị tiếp nhiên liệu, phần cốp sau xe bất ngờ phát nổ, lửa bùng lên dữ dội, nhanh chóng bao trùm phương tiện.

Nhân viên cây xăng cùng người dân, lực lượng tại chỗ đã sử dụng bình chữa cháy để dập lửa, khống chế đám cháy sau khoảng 15 phút. Tuy nhiên vụ cháy đã khiến 2 nạn nhân T. và K. tử vong.

Qua xác minh ban đầu, thời điểm xảy ra vụ việc, trên xe có chứa 20-25 khối pin loại 24V cùng 9 bình ắc quy xe điện đồ chơi trẻ em đã được sạc đầy.