Thực hiện nhất quán quan điểm của Đảng về công tác dân tộc, tôn giáo

Ngày 14/4, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phối hợp với Tỉnh ủy Ninh Bình tổ chức hội nghị triển khai các văn bản của Ban Bí thư về công tác dân tộc, tôn giáo trong giai đoạn mới cho các tỉnh, thành phố: Hà Nội, Hải Phòng, Ninh Bình, Hưng Yên, Bắc Ninh (cụm 1).

Phát biểu khai mạc hội nghị, ông Triệu Tài Vinh, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương cho biết, các văn bản mới của Ban Bí thư về công tác dân tộc, tôn giáo có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, vừa đánh giá thực tiễn, vừa có định hướng chiến lược lâu dài, bảo đảm tự do tín ngưỡng tôn giáo, phát huy vai trò lãnh đạo của Đảng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy vai trò của đồng bào các dân tộc thiểu số và các tổ chức tôn giáo, tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương nêu rõ, trong giai đoạn hiện nay, công tác dân tộc, tôn giáo đặt ra nhiều yêu cầu mới, nhất là khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Hội nghị được tổ chức nhằm thống nhất nhận thức, nâng cao trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền trong triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương của Ban Bí thư về công tác dân tộc, tôn giáo; đồng thời tiếp tục phát huy giá trị tốt đẹp của tôn giáo, coi đây là nguồn lực quan trọng góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Bên cạnh đó, phát huy vai trò của đảng bộ ở cơ sở, lãnh đạo chỉ đạo, xây dựng chính quyền gần dân vì dân, kiến tạo và phục vụ nhân dân, nâng cao chất lượng, hiệu quả quản lý của chính quyền các cấp, đảm bảo kỷ cương pháp luật; đồng thời tôn trọng, phát huy các giá trị tốt đẹp của các tôn giáo; gắn công tác dân tộc, tôn giáo với phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và giữ vững ổn định chính trị trong giai đoạn mới.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết nhấn mạnh, công tác dân tộc và công tác tôn giáo là vấn đề chiến lược, lâu dài, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, giữ vững ổn định chính trị - xã hội và phát triển bền vững đất nước.

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương nhấn mạnh, Ban Bí thư đã ban hành các Chỉ thị, Kết luận, Thông báo về một số chủ trương, nhiệm vụ tiếp tục thực hiện nhất quán, xuyên suốt quan điểm của Đảng về công tác dân tộc, tôn giáo trong tình hình mới; khẳng định công tác dân tộc, tôn giáo là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, phải đặt trong tổng thể chiến lược phát triển đất nước, gắn với phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Trong bối cảnh thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, công tác dân tộc, tôn giáo đặt ra yêu cầu cao hơn về sự chủ động, trực tiếp và hiệu quả trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện ngay từ cấp cơ sở; đòi hỏi cấp ủy, chính quyền phải tăng cường nắm tình hình, kịp thời giải quyết các vấn đề phát sinh, không để hình thành "điểm nóng", bảo đảm giữ vững ổn định chính trị - xã hội từ sớm, từ xa.

Thời gian qua, công tác dân tộc, tôn giáo đạt nhiều kết quả quan trọng; nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành được nâng lên; phương thức lãnh đạo, tổ chức thực hiện có nhiều đổi mới, góp phần củng cố niềm tin của đồng bào, giữ gìn bản sắc văn hóa và bảo đảm quốc phòng, an ninh.

Ông Trịnh Văn Quyết yêu cầu, thời gian tới các cấp ủy, tổ chức đảng cần tiếp tục quán triệt, triển khai hiệu quả các văn bản của Ban Bí thư gắn với Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng; bảo đảm thống nhất nhận thức và hành động với phương châm "đi trước mở đường, đi cùng thực hiện, đi sau tổng kết"; chuyển mạnh từ "quản lý hành chính" sang "đồng hành, hỗ trợ và phát triển".

Đồng thời, tiếp tục đổi mới phương thức công tác theo hướng bám sát cơ sở, phát huy vai trò của cấp ủy và cán bộ cơ sở trong tổ chức thực hiện, lấy người dân làm trung tâm; gắn công tác dân tộc, tôn giáo với phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và giữ vững ổn định chính trị.