Thủ tướng yêu cầu sửa quy định “phải nộp hồ sơ gốc, phải có mặt để ký nhận”

Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký ban hành Công điện số 242 chỉ đạo tập trung hoàn thành mục tiêu cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh theo Nghị quyết số 66 của Chính phủ.

Kế thừa kết quả cắt giảm 3.241 quy định kinh doanh theo Nghị quyết số 68 năm 2020 của Chính phủ, từ đầu năm 2025 đến nay, các bộ, cơ quan đã ban hành và trình cấp có thẩm quyền ban hành các văn bản quy phạm pháp luật để bãi bỏ 282 thủ tục hành chính, đơn giản hóa 953 thủ tục hành chính, cắt giảm 849 điều kiện kinh doanh.

34/34 địa phương đã công bố danh mục thủ tục hành chính không phụ thuộc vào địa giới hành chính trên địa bàn, trong đó có 18 địa phương công bố 100% thủ tục hành chính được thực hiện không phụ thuộc vào địa giới hành chính trong phạm vi cấp tỉnh.

Thủ tướng Phạm Minh Chính (Ảnh: Hồng Phong).

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đó, Thủ tướng nhìn nhận việc triển khai nhiệm vụ này vẫn còn tồn tại, hạn chế. Trong đó, tỷ lệ thủ tục hành chính liên quan đến doanh nghiệp được thực hiện trực tuyến của một số bộ, cơ quan, địa phương thấp so với mục tiêu đề ra.

Thủ tướng nêu thống kê còn 16 địa phương chưa hoàn thành việc triển khai 100% thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết được thực hiện không phụ thuộc vào địa giới hành chính trong phạm vi cấp tỉnh…

Để đạt mục tiêu đã đề ra, Thủ tướng yêu cầu hoàn thành việc cắt giảm tối thiểu 30% điều kiện kinh doanh, chi phí tuân thủ và thời gian cải cách thủ tục hành chính.

Ông yêu cầu các bộ trưởng chỉ đạo khẩn trương rà soát bãi bỏ ngay các điều kiện kinh doanh đối với những ngành, nghề đã được đưa ra khỏi danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện theo quy định của Luật Đầu tư.

Cùng với đó, Thủ tướng yêu cầu sửa đổi những quy định không phù hợp với việc thực hiện thủ tục hành chính không phụ thuộc vào địa giới hành chính và triển khai dịch vụ công trực tuyến toàn trình như: yêu cầu phải nộp hồ sơ gốc; yêu cầu nộp hồ sơ thủ tục hành chính tại nơi cư trú hoặc nơi đóng trụ sở hoặc nơi cấp kết quả giải quyết thủ tục hành chính lần đầu; yêu cầu phải có mặt tại nơi giải quyết để ký nhận kết quả…

Việc này, theo chỉ đạo của người đứng đầu Chính phủ, phải hoàn thành trước 31/12.

Lãnh đạo các địa phương được giao hoàn thành việc rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính được quy định tại văn bản quy phạm pháp luật do địa phương ban hành trước 31/12.

Yêu cầu khác được Thủ tướng quán triệt là hoàn thành việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến và thực hiện thủ tục hành chính không phụ thuộc vào địa giới hành chính.

Trong đó, Thủ tướng nêu yêu cầu “100% thủ tục hành chính liên quan đến doanh nghiệp được thực hiện trực tuyến, thông suốt, liền mạch, hiệu quả, giảm tối đa giấy tờ trước 31/12”.

Các bộ, cơ quan ngang bộ được giao đẩy nhanh tiến độ xây dựng các cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành; liên thông, đồng bộ, chia sẻ dữ liệu giữa các hệ thống để cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình, cũng như cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính theo đúng lộ trình.

Về phía các địa phương cũng cần điều chỉnh quy trình nội bộ, quy trình điện tử của thủ tục hành chính, đáp ứng thực hiện thủ tục hành chính không phụ thuộc vào địa giới hành chính, hoàn thành mục tiêu 100% thủ tục hành chính được thực hiện không phụ thuộc vào địa giới hành chính trong phạm vi cấp tỉnh. Nhiệm vụ này phải hoàn thành trước, 31/12, theo yêu cầu của Thủ tướng.

Thủ tướng nhấn mạnh thêm đây là nhiệm vụ rất quan trọng, cấp bách, cần khẩn trương tập trung hoàn thành nên lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương phải dành thời gian quan tâm, chỉ đạo.