Hơn 3.000 thủ tục hành chính sẽ được cắt giảm trong năm 2025

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Công điện số 220/CĐ-TTg, đặt ra yêu cầu trong cải cách thủ tục hành chính năm 2025 không chỉ là thực hiện đúng tiến độ, mà còn phải bảo đảm chất lượng và tính thực chất.

3.071 thủ tục, hơn 2.200 điều kiện kinh doanh phải được cắt giảm

Theo Công điện, việc cải cách thủ tục hành chính đang bước vào giai đoạn quyết liệt nhất. Trên cơ sở Nghị quyết 66/NQ-CP, nhiều bộ, ngành đã bắt đầu triển khai các phương án cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính (TTHC) liên quan đến sản xuất - kinh doanh trong năm 2025-2026.

Đến nay, 6 bộ gồm: Xây dựng; Nông nghiệp và Môi trường; Quốc phòng; Khoa học và Công nghệ; Giáo dục và Đào tạo; Tài chính và Ngân hàng Nhà nước đã ban hành quyết định phê duyệt phương án theo thẩm quyền. Riêng Ngân hàng Nhà nước vừa có thêm Quyết định 3539/QĐ-NHNN bổ sung nội dung cắt giảm thủ tục.

Việc cải cách thủ tục hành chính đang bước vào giai đoạn quyết liệt nhất (Ảnh minh họa: Nguyễn Hằng).

Chính phủ cũng đã ban hành Nghị quyết 66.7/2025/NQ-CP quy định cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục dựa trên dữ liệu, trong đó 786 thủ tục được thay thế thành phần hồ sơ bằng dữ liệu và 8 thủ tục được cắt giảm hồ sơ phải nộp.

Thủ tướng đã phê duyệt tổng thể phương án cắt giảm với quy mô lớn. Trong đó, 3.071/4.888 thủ tục liên quan đến sản xuất - kinh doanh sẽ được cắt giảm, đơn giản hóa (đạt 62,8%); 2.269/6.974 điều kiện kinh doanh thuộc các ngành nghề kinh doanh có điều kiện được cắt giảm (đạt 32,5%).

Tuy nhiên, khối lượng công việc để các bộ, ngành hoàn thành mục tiêu trong năm 2025 là rất lớn. Hiện còn 485 văn bản quy phạm pháp luật cần được sửa đổi, bổ sung để thực thi các phương án cắt giảm, trong đó 319 văn bản phải hoàn thành ngay trong năm nay.

Song song đó, nhiều tồn tại vẫn chưa được xử lý, như 3.507/6.708 giấy tờ giải quyết thủ tục hành chính chưa được chuẩn hóa (52,3%); 2.244 thủ tục chưa gắn mã số kết quả giải quyết để phục vụ chia sẻ dữ liệu; tỷ lệ thủ tục liên quan doanh nghiệp được thực hiện trực tuyến còn thấp ở một số bộ, ngành, địa phương; việc tái cấu trúc quy trình nội bộ để thực hiện thủ tục không phụ thuộc địa giới hành chính vẫn chậm.

Hoàn thành 100% dịch vụ trực tuyến cho doanh nghiệp trong năm 2025

Thủ tướng yêu cầu tất cả bộ, cơ quan ngang bộ và UBND tỉnh, thành phố đẩy nhanh cung cấp dịch vụ công trực tuyến, thực hiện đúng mục tiêu của Kế hoạch 02-KH/BCĐTW.

Trong đó, 100% thủ tục liên quan đến doanh nghiệp phải được thực hiện trực tuyến trong năm 2025, bảo đảm thông suốt - liền mạch - giảm tối đa giấy tờ. Hoàn thành nâng cấp hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính để đáp ứng yêu cầu số hóa và mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Bảo đảm dữ liệu sau sáp nhập địa giới được chuyển đổi đầy đủ, chính xác, phục vụ quản lý và giải quyết thủ tục. Các bộ cũng phải khẩn trương chuẩn hóa kết quả giải quyết thủ tục, gắn mã số để phục vụ tái sử dụng dữ liệu, tiến tới nguyên tắc “người dân chỉ cung cấp thông tin một lần cho cơ quan nhà nước”.

Bốn bộ gồm Tài chính, Y tế, Tư pháp, Nội vụ được yêu cầu khắc phục ngay những tồn tại trong hệ thống dữ liệu và dịch vụ công như kết nối cơ sở dữ liệu đất đai – thuế, nâng cấp hệ thống quản lý cấp phép hành nghề y tế, cải thiện hệ thống hộ tịch điện tử, kết nối dữ liệu người có công…

Ở địa phương, chủ tịch UBND tỉnh, thành phố phải chỉ đạo hoàn thành điều chỉnh quy trình điện tử để 100% thủ tục trong phạm vi cấp tỉnh được xử lý không phụ thuộc địa giới hành chính trong năm 2025.

Thủ tướng yêu cầu tất cả bộ, cơ quan ngang bộ và UBND tỉnh, thành phố đẩy nhanh cung cấp dịch vụ công trực tuyến (Ảnh minh họa: Trung Kiên).

Yêu cầu hoàn thành ngay, bảo đảm "kết quả thật, lợi ích thật"

Thủ tướng nhấn mạnh cắt giảm thủ tục, điều kiện kinh doanh là nhiệm vụ cấp bách, ảnh hưởng trực tiếp đến môi trường đầu tư và hoạt động của doanh nghiệp. Các bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ và chủ tịch UBND tỉnh, thành phố chịu trách nhiệm trước Chính phủ về kết quả thực hiện. Việc báo cáo tiến độ được thực hiện hằng tháng.

Văn phòng Chính phủ có nhiệm vụ theo dõi, đôn đốc và tổng hợp, báo cáo Thủ tướng các vấn đề vượt thẩm quyền trước ngày 20 hằng tháng.

Công điện nêu rõ mục tiêu cuối cùng là bảo đảm cải cách thủ tục hành chính mang lại hiệu quả thực chất, để người dân và doanh nghiệp được hưởng lợi ích thật, đúng tinh thần chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Tổng Bí thư, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ.