Thủ tướng yêu cầu phát triển ngành công nghiệp đất hiếm

Sáng 17/1, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp Thường trực Chính phủ về một số nội dung quan trọng.

Tại phiên họp, Thường trực Chính phủ đã thảo luận, cho ý kiến về các nội dung: Xây dựng Chiến lược quốc gia về đất hiếm; dự thảo nghị quyết của Chính phủ cơ chế tháo gỡ khó khăn, vướng mắc với các dự án BT chuyển tiếp và dự thảo nghị định quy định chi tiết về xử lý vướng mắc của các dự án BT giao thông...

Liên quan việc xây dựng Chiến lược quốc gia về đất hiếm, Thủ tướng Phạm Minh Chính lưu ý tăng cường quản lý Nhà nước trong lĩnh vực này.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại cuộc họp (Ảnh: Đoàn Bắc).

Nhấn mạnh yêu cầu phát triển ngành công nghiệp đất hiếm, góp phần tự chủ chiến lược, Thủ tướng nêu nhiều nhiệm vụ, giải pháp về xây dựng, hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách, trong đó ưu tiên chế biến sâu.

Cùng với đó, theo người đứng đầu Chính phủ, cần đầu tư tài chính, huy động nguồn lực Nhà nước, nguồn lực hợp tác công tư và nguồn lực của nhà đầu tư; xây dựng, phát triển hạ tầng; chuyển giao và làm chủ công nghệ tiên tiến, phù hợp; đẩy mạnh hợp tác công tư; quản trị thông minh dựa trên chuyển đổi số.

Thủ tướng yêu cầu Bộ Nông nghiệp và Môi trường cùng các cơ quan liên quan phối hợp, tiếp thu các ý kiến tại cuộc họp, hoàn thiện dự thảo, báo cáo, đề án để trình cấp có thẩm quyền xem xét và cho ý kiến.

Về cơ chế tháo gỡ khó khăn, vướng mắc với các dự án BT chuyển tiếp, Thủ tướng chỉ đạo Bộ Tài chính cùng cơ quan liên quan tiếp thu các ý kiến, hoàn thiện, trình ban hành nghị quyết của Chính phủ theo trình tự, thủ tục rút gọn.

Lãnh đạo Chính phủ nhấn mạnh yêu cầu tuân thủ, vận dụng đúng quy định, đúng pháp luật, đúng thẩm quyền, hài hòa lợi ích, rủi ro chia sẻ giữa Nhà nước, doanh nghiệp và người dân.

Trên cơ sở đó, Thủ tướng yêu cầu xem xét, xử lý các dự án đã có kết luận thanh tra. Với các dự án chưa có kết luận thanh tra, Thủ tướng giao UBND cấp tỉnh tiến hành thanh tra, xử lý theo thẩm quyền trên tinh thần địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm.

Các bộ, ngành được yêu cầu triển khai công việc theo thẩm quyền, nếu vượt thẩm quyền thì báo cáo Chính phủ, Thủ tướng.