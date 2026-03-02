Ông Nguyễn Đình Khang làm Thứ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo

Quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ được công bố ngày 2/3.

Theo đó, Bộ Chính trị thống nhất để ông Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIV, thôi tham gia Ban chấp hành, Ban thường vụ Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương; thôi giữ các chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Ông Nguyễn Đình Khang được điều động, phân công, bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng thường trực Bộ Dân tộc và Tôn giáo. Ông cũng được chỉ định tham gia Ban chấp hành, Ban thường vụ, giữ chức Phó bí thư thường trực Đảng ủy Bộ Dân tộc và Tôn giáo nhiệm kỳ 2025-2030.

Ông Nguyễn Đình Khang (Ảnh: Phạm Thắng).

Ông Nguyễn Đình Khang sinh năm 1967, quê ở Bắc Ninh. Ông là Ủy viên Trung ương khóa XIV, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam. Ông Khang có trình độ Thạc sĩ Quản lý Kinh tế.

Ông Khang từng kinh qua nhiều vị trí công tác khác nhau như Kế toán trưởng Công ty Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc; Tổng Giám đốc Tập đoàn Hóa chất Việt Nam.

Ông cũng từng có thời gian dài giữ cương vị lãnh đạo ở địa phương, làm Phó Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang; Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam.

Năm 2019, ông Nguyễn Đình Khang đảm nhiệm cương vị Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và giữ cương vị đó cho đến nay.

Bộ Dân tộc và Tôn giáo là cơ quan của Chính phủ, thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về các ngành, lĩnh vực: Công tác dân tộc; tín ngưỡng, tôn giáo và quản lý nhà nước đối với các dịch vụ công thuộc ngành, lĩnh vực quản lý Nhà nước của bộ theo quy định của pháp luật.

Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo hiện nay là ông Đào Ngọc Dung.

Thứ trưởng của Bộ gồm các ông, bà: Y Vinh Tơr; Y Thông; Nông Thị Hà và Nguyễn Hải Trung.