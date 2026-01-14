Thủ tướng: Thảm họa thiên tai gây hậu quả nặng nề, khôn lường

Nhấn mạnh này được Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu tại phiên họp lần thứ sáu của Ban Chỉ đạo quốc gia triển khai thực hiện cam kết của Việt Nam tại Hội nghị COP26 (Ban Chỉ đạo COP26) diễn ra chiều 14/1, tại Hà Nội.

Kết luận phiên họp, Thủ tướng nhấn mạnh việc thực hiện mục tiêu phát thải ròng bằng "0" là thách thức nhưng cũng là cơ hội để phát triển đất nước bền vững, xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ, hội nhập.

Việt Nam trở thành điểm đến tin cậy, hấp dẫn

Thủ tướng ghi nhận và đánh giá cao tinh thần chủ động, nghiêm túc và nỗ lực của các bộ, ngành, địa phương, cộng đồng doanh nghiệp và người dân trong việc triển khai các cam kết của Việt Nam tại COP26 thời gian qua.

Người đứng đầu Chính phủ chỉ rõ, các bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp tích cực tham gia chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, phát triển kinh tế carbon thấp, kinh tế tuần hoàn, chuyển đổi năng lượng.

Công tác thể chế hóa lồng ghép các nội dung cam kết tại COP26 vào hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, chính sách, chiến lược được triển khai kịp thời, hiệu quả, tạo nền tảng pháp lý thúc đẩy giảm phát thải khí nhà kính, chuyển đổi xanh, thích ứng với biến đổi khí hậu.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại phiên họp (Ảnh: Dương Giang/TTXVN).

Việt Nam đã trở thành điểm đến tin cậy, hấp dẫn, được nhiều tổ chức quan tâm; thu hút được các nguồn tài chính và nhà đầu tư quốc tế trong lĩnh vực phát triển xanh, chuyển đổi năng lượng.

Nhiều tập đoàn, doanh nghiệp quốc tế uy tín đã đến Việt Nam khảo sát, tìm kiếm cơ hội hợp tác về các lĩnh vực năng lượng tái tạo, dự án giảm phát thải khí nhà kính, tạo tín chỉ carbon.

Các thỏa thuận hợp tác, bản ghi nhớ giữa doanh nghiệp Việt Nam và các định chế tài chính, tổ chức tín dụng quốc tế đã được ký kết, từng bước triển khai, từ đó huy động được nguồn lực phục vụ quá trình chuyển đổi xanh và thực hiện cam kết tại COP26.

Nhận thức, trách nhiệm của người dân, doanh nghiệp trong bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu được nâng cao như ưu tiên tiêu dùng xanh, trồng cây, bảo vệ rừng, sử dụng năng lượng sạch, chủ động ứng phó trong thiên tai, bão lũ; đào tạo, nghiên cứu khoa học được đẩy mạnh…

Biến đổi khí hậu ngày càng diễn biến phức tạp

Thủ tướng thẳng thắn chỉ rõ những tồn tại, hạn chế như tiến độ triển khai một số nhiệm vụ, dự án trong khuôn khổ Tuyên bố JETP và AZEC còn chưa đạt hiệu quả như mong muốn, nhất là trong việc huy động nguồn lực quốc tế; việc thực hiện các đóng góp về giảm phát thải khí nhà kính, thích ứng với biến đổi khí hậu,...

Nêu nguyên nhân, bài học kinh nghiệm; phân tích bối cảnh, tình hình thời gian tới và tình hình, chiến lược phát triển của Việt Nam, Thủ tướng nhấn mạnh, biến đổi khí hậu ngày càng diễn biến phức tạp, thảm họa thiên tai gây hậu quả nặng nề khôn lường.

Thực tiễn này đang đặt ra yêu cầu cấp bách phải chuyển đổi từ nhận thức sang hành động, từ cam kết sang kết quả cụ thể, với sự vào cuộc nhanh hơn, quyết liệt hơn trong chống biến đổi khí hậu.

Thủ tướng yêu cầu Ban Chỉ đạo quán triệt quan điểm "thích ứng với biến đổi khí hậu và thực hiện mục tiêu phát thải ròng bằng "0" là thách thức nhưng cũng là cơ hội để phát triển đất nước bền vững, xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ, hội nhập; đồng thời đạt mục tiêu tăng trưởng cao và giảm phát thải khí nhà kính là thách thức nhưng cũng là động lực đổi mới.

Chống biến đổi khí hậu phải lấy người dân, doanh nghiệp là trung tâm, chủ thể, mục tiêu, động lực, nguồn lực, vì không có người dân nào an toàn khi có người khác không an toàn, không có quốc gia nào an toàn khi có quốc gia không an toàn trước biến đổi khí hậu, Thủ tướng nhấn mạnh.

Quang cảnh phiên họp (Ảnh: Dương Giang/TTXVN).

Người đứng đầu Chính phủ yêu cầu tiếp tục hoàn thiện thể chế liên quan chống biến đổi khí hậu, phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh Việt Nam, hài hòa với quy định, xu thế của thế giới.

Các bên liên quan tập trung xây dựng cơ chế, chính sách huy động tài chính; xây dựng quy trình, quy định để tiếp thu công nghệ tiên tiến cho phát triển xanh; xây dựng mô hình quản trị quốc gia về phát triển xanh, phát triển thông minh; xây dựng cơ chế, chính sách phát triển nguồn nhân lực về phát triển xanh.

Thủ tướng yêu cầu thúc đẩy giảm phát thải khí nhà kính, sớm triển khai thí điểm phân bổ hạn ngạch phát thải và thực hiện Đóng góp do quốc gia tự quyết định.

Thủ tướng giao Bộ Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với Bộ Xây dựng, Bộ Công Thương thí điểm phân bổ hạn ngạch cho các nhà máy nhiệt điện, cơ sở sản xuất sắt, thép, xi măng ngay sau khi được phê duyệt tổng hạn ngạch phát thải khí nhà kính cho năm 2025-2026,...

Người đứng đầu Chính phủ yêu cầu tiếp tục đẩy mạnh phát triển năng lượng tái tạo, thúc đẩy chuyển đổi năng lượng công bằng, nhất là quán triệt tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 70-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Về phát triển tài chính xanh, tín dụng xanh, Thủ tướng giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các bộ, ngành, địa phương liên quan triển khai nghiên cứu, đánh giá nhu cầu tài chính của các ngành trọng điểm gắn với chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh, chiến lược phát triển kinh tế - xã hội và các chiến lược của ngành, địa phương.