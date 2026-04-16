Thủ tướng phê chuẩn ông Nguyễn Tuấn Anh làm Phó Chủ tịch Đồng Nai

Ngày 16/4, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Đồng Nai tổ chức hội nghị triển khai quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

Tại hội nghị, UBND tỉnh công bố quyết định phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2026-2031 đối với ông Nguyễn Tuấn Anh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường.

Ông Nguyễn Tuấn Anh sinh năm 1977, quê Ninh Bình, có trình độ Thạc sỹ Quản lý đất đai, Cao cấp lý luận chính trị.

Trước khi được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai, ông Tuấn Anh từng giữ các chức vụ Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Đồng Nai.

Ông Nguyễn Tuấn Anh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai (Ảnh: Hoàng Bình).

Đồng thời, Tỉnh ủy Đồng Nai công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc điều động ông Trần Vũ Hoài Hạ, Phó Giám đốc Sở Tài chính, đến công tác tại UBND xã Đak Lua từ ngày 16/4.

Ông Hạ được chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy xã Đak Lua nhiệm kỳ 2025-2030. Ban Thường vụ Đảng ủy xã được giao lãnh đạo HĐND xã bầu ông Hạ giữ chức Chủ tịch UBND xã Đak Lua nhiệm kỳ 2026-2031.

Tại hội nghị, quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai về việc điều động ông Huỳnh Tấn Lộc, nguyên Phó Giám đốc Sở Xây dựng, đến công tác tại Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh và bổ nhiệm giữ chức Phó Giám đốc trung tâm này cũng được công bố. Thời hạn bổ nhiệm là 5 năm, kể từ ngày 15/4.

Cùng dịp, Ban Tổ chức Tỉnh ủy Đồng Nai công bố quyết định điều động bà Nguyễn Thanh Hiền, Phó Bí thư Đảng ủy xã Đak Lua, đến công tác tại Liên minh Hợp tác xã tỉnh để giới thiệu bầu giữ chức Phó Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh, kể từ ngày 16/4.