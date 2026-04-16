Đồng Nai được công nhận là đô thị loại I

Ngày 16/4, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh ký quyết định công nhận tỉnh Đồng Nai đạt tiêu chí đô thị loại I.

Theo quyết định, toàn bộ phạm vi ranh giới tỉnh Đồng Nai, với diện tích tự nhiên hơn 12.700km2, gồm 95 đơn vị hành chính cấp xã, quy mô dân số năm 2025 gần 4,5 triệu người, được công nhận đạt tiêu chí đô thị loại I.

Một khu đô thị ven sông Đồng Nai ở phường Long Hưng, Đồng Nai (Ảnh: Hoàng Bình).

Theo UBND tỉnh Đồng Nai, để trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, địa phương phải đáp ứng 7 tiêu chí, gồm: quy mô dân số; diện tích tự nhiên; tỷ lệ số phường trên tổng số đơn vị hành chính cấp xã; tỷ lệ đô thị hóa; vị trí, chức năng trong quy hoạch; tiêu chí đô thị loại I; cơ cấu và trình độ phát triển kinh tế - xã hội.

Hiện nay, với việc được công nhận đạt tiêu chí đô thị loại I, Đồng Nai đã đáp ứng đủ 7/7 tiêu chí để thành lập thành phố trực thuộc Trung ương.

Trước đó, Hội đồng thẩm định Bộ Xây dựng đánh giá Đồng Nai là cửa ngõ kết nối liên vùng và quốc tế, có quy mô GRDP luôn nằm trong nhóm dẫn đầu cả nước, đồng thời là trung tâm công nghiệp, logistics quan trọng.

Địa phương này đang sở hữu hệ thống hạ tầng chiến lược mang tính động lực, nổi bật là sân bay Long Thành cùng mạng lưới cao tốc, đường sắt và các tuyến vành đai. Theo hồ sơ trình duyệt, UBND tỉnh tự đánh giá Đồng Nai đạt 13/15 tiêu chuẩn đô thị loại I (mức yêu cầu tối thiểu là 12/15 tiêu chuẩn).

Ngày 14/4, tại phiên họp thứ nhất cho ý kiến về các tờ trình của Chính phủ liên quan đến việc thành lập 10 phường, thành lập thành phố Đồng Nai và các cơ quan tư pháp tương ứng, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã tán thành việc trình Quốc hội xem xét, thông qua nghị quyết tại kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI.